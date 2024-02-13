كندا: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون مدمرا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 شباط (بترا) - قالت كندا الليلة الماضية، إن الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح سيكون مدمرا بالنسبة للفلسطينيين، لتنضم بذلك إلى عدة دول حثت إسرائيل على عدم اجتياح المنطقة الواقعة جنوب القطاع المحاصر.
ووفقا لشبكة التلفزيون الكندية، قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة وخصوصا رفح، العملية ستكون مدمرة للفلسطينيين وكل من يسعون للاحتماء"، مؤكدة إنها ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن اليوم الثلاثاء بهذا الخصوص.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أكد أمس الاثنين، أن تحركا عسكريا واسع النطاق سيحدث بالفعل في رفح.
ويحضر الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، فيما قوبلت الخطوة الإسرائيلية بالرفض من قبل دول ومنظمات دولية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
13/02/2024 11:05:05
MENAFN13022024000117011021ID1107845201
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