كندا: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون مدمرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - قالت كندا الليلة الماضية، إن الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح سيكون مدمرا بالنسبة للفلسطينيين، لتنضم بذلك إلى عدة دول حثت إسرائيل على عدم اجتياح المنطقة الواقعة جنوب القطاع المحاصر.

ووفقا لشبكة التلفزيون الكندية، قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة وخصوصا رفح، العملية ستكون مدمرة للفلسطينيين وكل من يسعون للاحتماء"، مؤكدة إنها ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن اليوم الثلاثاء بهذا الخصوص.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أكد أمس الاثنين، أن تحركا عسكريا واسع النطاق سيحدث بالفعل في رفح.

ويحضر الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، فيما قوبلت الخطوة الإسرائيلية بالرفض من قبل دول ومنظمات دولية.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

13/02/2024 11:05:05