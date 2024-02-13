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الصين تدعو لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتحذر من كارثة إنسانية

2/13/2024 4:33:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 شباط (بترا) - دعت الصين اليوم الثلاثاء، إلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرة من كارثة إنسانية خطيرة.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية في بيان، إن "الصين تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، مضيفا أن بكين تحض إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في رفح.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس، في الوقت الذي تستعد فيه للتوغل في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة حيث يحاصر أكثر من مليون فلسطيني نازح.
وشنت إسرائيل غارة فجر أمس الاثنين، على مدينة رفح ما أدى إلى ارتقاء نحو 100 شهيد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استشهاد العشرات من سكان غزة يرقى إلى مستوى "المذبحة".
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
13/02/2024 10:03:50

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