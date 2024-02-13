شهداء وجرحى في قصف مدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 شباط (بترا)- استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ففي ساعات فجر اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى إستشهاد طفلة وإصابة 4 فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.
وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وقال مواطنون أن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.
واستُشهد 7 مواطنين، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، أمس الاثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي مخيم المغازي وسط القطاع أصيب عدد من المواطنين بقصف لطائرات الاحتلال الحربية.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
13/02/2024 09:04:15
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