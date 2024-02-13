شهداء وجرحى في قصف مدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 شباط (بترا)- استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي ساعات فجر اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى إستشهاد طفلة وإصابة 4 فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وقال مواطنون أن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.

واستُشهد 7 مواطنين، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، أمس الاثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع أصيب عدد من المواطنين بقصف لطائرات الاحتلال الحربية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

13/02/2024 09:04:15