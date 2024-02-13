لينك آند كو تحصد أعلى الجوائز في فئة الSUV في جوائز الهيئة الدولية للتصميم الإبداعي

(MENAFN
- Al Watan) تم تكريم طراز لينك آند كو 09، الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للعلامة التجارية لينك آند كو، بجائزة الفضية المرموقة في جوائز التصميم الدولية (IDA) لعام 2023. تميزت لينك آند كو 09 كونها الفائزة الوحيدة في فئة ال SUVفي مجال السيارات والنقل، مما يعكس التقدير الكبير لفلسفة التصميم الاستثنائية للعلامة التجارية. تم إطلاق لينك آند كو في المملكة العربية السعودية العام الماضي، وتتوفر طرزات لينك آند كو 01، ولينك آند كو 03، ولينك آند كو 03+، ولينك آند كو 05، ولينك آند كو 09 للبيع في مراكز لينك آند كو في الدمام وجدة.
تأسست جوائز التصميم الدولية (IDA) في عام 2007، وقد نظمت بنجاح 15 نسخة حتى الآن. تشتهر بخبرتها وسلطتها في تحديد وتكريم وتقدم المصممين المتميزين. بفضل تراثها العالمي، تعتبر لينك آند كو علامة تجارية عالمية تركز على تلبية متطلبات الاشخاص العصريين المنفتحين للعالم. تُطلق العلامة التجارية باستمرار منتجات مبتكرة لزيادة الراحة من خلال البحث والتطوير والتكنولوجيا والتصميم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم. ولدت برؤية "تغيير النقل إلى الأبد"، وتوفر تجربة ممتعة لمستخدمي هذه السيارة ال SUV الاستثنائية.
بوصفها الفائزة الوحيدة في فئة ال SUV في قطاع السيارات والنقل، تبرز لينك آند كو 09 الصفات التي تسعى الجائزة لتحقيقها في سيارة رياضية متميزة. لينك آند كو 09 هي تحفة رائعة تتميز بتنوعها ومساحتها الداخلية الواسعة وقدراتها الاستثنائية على القيادة في الطرق الوعرة.
يُجسّد تصميم لينك آند كو 09 عناصر التصميم للينك آند كو، والمعروفة بـ "تباين المدينة الضخمة"، حيث يستوحي من خطوط المدن العصرية. بفضل هيكلها الأنيق ومصابيح النهار الأمامية "أورورا بورياليس" التي تجسد الأناقة. تندمج الشبكة العمودية بسلاسة مع المصابيح الأمامية المدمجة، لتشكل هيكلًا من الحداثة. تعتمد المصابيح الخلفية تصميم مصابيح الذيل البلورية المستمرة، تعطي شكلاً بصرياً جذاباً ومميزاً. تأتي الداخلية بأسطح جلد نابا الفاخر، مع 21 مفتاح تحكم مطلية من الفضة وألواح الألمنيوم منقوشة بعناية. تقدم تجربة مصممة خصيصاً للمستهلك العصري المميز، مع عداد رقمي عالي الدقة بحجم 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس بحجم 12 بوصة، وشاشة مركزية قابلة للمس بحجم 6 بوصة، وشاشة عرض رئيسية ملونة بخاصية التحكم الصوتي وشاشة العرض العلوية. تتسع مساحة التخزين الواسعة في لينك آند كو 09 لتلبية متطلبات المعدات الخارجية المتنوعة، مما يوفر للمستهلكين أقصى قدر من المرونة لتلبية الاحتياجات المختلفة.
بعد أن قامت بإطلاق تشكيلة متنوعة من الطرازات التي نالت إشادة واسعة في الأسواق الصينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، تظل لينك آند كو ملتزمة بالابتكار وجودة التصميم، وتسعى بثبات نحو التفوق. تلتزم العلامة التجارية بتحسين تجربة القيادة من خلال تفاعل آلي ملائم للإنسان سهل الاستخدام والاتصال الذكي، مما يضمن السلاسة والمتعة في كل رحلة. يؤكد فوز العلامة التجارية بجائزة IDA على الهوية الجينية لعلامة لينك آند كو وجهودها السابقة، مع الاستمرار في التقدم، مما يضمن استمرار تقديم طرازات بتصاميم استثنائية للمستهلكين.
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