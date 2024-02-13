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لينك آند كو تحصد أعلى الجوائز في فئة الSUV في جوائز الهيئة الدولية للتصميم الإبداعي

2/13/2024 4:23:11 AM
(MENAFN- Al Watan) تم تكريم طراز لينك آند كو 09، الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للعلامة التجارية لينك آند كو، بجائزة الفضية المرموقة في جوائز التصميم الدولية (IDA) لعام 2023. تميزت لينك آند كو 09 كونها الفائزة الوحيدة في فئة ال SUVفي مجال السيارات والنقل، مما يعكس التقدير الكبير لفلسفة التصميم الاستثنائية للعلامة التجارية. تم إطلاق لينك آند كو في المملكة العربية السعودية العام الماضي، وتتوفر طرزات لينك آند كو 01، ولينك آند كو 03، ولينك آند كو 03+، ولينك آند كو 05، ولينك آند كو 09 للبيع في مراكز لينك آند كو في الدمام وجدة.
تأسست جوائز التصميم الدولية (IDA) في عام 2007، وقد نظمت بنجاح 15 نسخة حتى الآن. تشتهر بخبرتها وسلطتها في تحديد وتكريم وتقدم المصممين المتميزين. بفضل تراثها العالمي، تعتبر لينك آند كو علامة تجارية عالمية تركز على تلبية متطلبات الاشخاص العصريين المنفتحين للعالم. تُطلق العلامة التجارية باستمرار منتجات مبتكرة لزيادة الراحة من خلال البحث والتطوير والتكنولوجيا والتصميم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم. ولدت برؤية "تغيير النقل إلى الأبد"، وتوفر تجربة ممتعة لمستخدمي هذه السيارة ال SUV الاستثنائية.
بوصفها الفائزة الوحيدة في فئة ال SUV في قطاع السيارات والنقل، تبرز لينك آند كو 09 الصفات التي تسعى الجائزة لتحقيقها في سيارة رياضية متميزة. لينك آند كو 09 هي تحفة رائعة تتميز بتنوعها ومساحتها الداخلية الواسعة وقدراتها الاستثنائية على القيادة في الطرق الوعرة.
يُجسّد تصميم لينك آند كو 09 عناصر التصميم للينك آند كو، والمعروفة بـ "تباين المدينة الضخمة"، حيث يستوحي من خطوط المدن العصرية. بفضل هيكلها الأنيق ومصابيح النهار الأمامية "أورورا بورياليس" التي تجسد الأناقة. تندمج الشبكة العمودية بسلاسة مع المصابيح الأمامية المدمجة، لتشكل هيكلًا من الحداثة. تعتمد المصابيح الخلفية تصميم مصابيح الذيل البلورية المستمرة، تعطي شكلاً بصرياً جذاباً ومميزاً. تأتي الداخلية بأسطح جلد نابا الفاخر، مع 21 مفتاح تحكم مطلية من الفضة وألواح الألمنيوم منقوشة بعناية. تقدم تجربة مصممة خصيصاً للمستهلك العصري المميز، مع عداد رقمي عالي الدقة بحجم 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس بحجم 12 بوصة، وشاشة مركزية قابلة للمس بحجم 6 بوصة، وشاشة عرض رئيسية ملونة بخاصية التحكم الصوتي وشاشة العرض العلوية. تتسع مساحة التخزين الواسعة في لينك آند كو 09 لتلبية متطلبات المعدات الخارجية المتنوعة، مما يوفر للمستهلكين أقصى قدر من المرونة لتلبية الاحتياجات المختلفة.
بعد أن قامت بإطلاق تشكيلة متنوعة من الطرازات التي نالت إشادة واسعة في الأسواق الصينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، تظل لينك آند كو ملتزمة بالابتكار وجودة التصميم، وتسعى بثبات نحو التفوق. تلتزم العلامة التجارية بتحسين تجربة القيادة من خلال تفاعل آلي ملائم للإنسان سهل الاستخدام والاتصال الذكي، مما يضمن السلاسة والمتعة في كل رحلة. يؤكد فوز العلامة التجارية بجائزة IDA على الهوية الجينية لعلامة لينك آند كو وجهودها السابقة، مع الاستمرار في التقدم، مما يضمن استمرار تقديم طرازات بتصاميم استثنائية للمستهلكين.

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