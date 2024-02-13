انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% نهاية 2023

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- Al-Borsa News) تراجع المعدل الفصلي للبطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المناظر من العام الأسبق، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال" />
الثلاثاء, فبراير 13, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج
لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% نهاية 2023 كتب : البورصة خاص الثلاثاء 13 فبراير 2024
تراجع المعدل الفصلي للبطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المناظر من العام الأسبق، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 4.2%.
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وكشفت البيانات أن معدل البطالة ظل مستقراً دون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين ارتفعت الأجور عند استثناء المكافآت بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل زيادتها 6.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.
وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75% في الربع الرابع بزيادة 0.2% على أساس فصلي، لكنه يعد منخفضاً بنفس النسبة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
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