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مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر وزير المالية: 530 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بـ2023-2024 الحكومة تستهدف 6.5 مليار دولار عوائد من الطروحات الحكومية بنهاية 2024 ارتفاع عجز الموازنة المتوقع للعام المالى الحالى “الضرائب” تدرس دمج نصوص إنهاء المنازعات الضريبية فى مشروع“ضريبة الدخل”

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MENAFN - Al-Borsa News) تراجع المعدل الفصلي للبطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المناظر من العام الأسبق، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال" />







الثلاثاء, فبراير 13, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% نهاية 2023 كتب : البورصة خاص الثلاثاء 13 فبراير 2024





تراجع المعدل الفصلي للبطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المناظر من العام الأسبق، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، ومقابل توقعات ارتفاعه إلى 4.2%.

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وكشفت البيانات أن معدل البطالة ظل مستقراً دون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين ارتفعت الأجور عند استثناء المكافآت بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل زيادتها 6.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75% في الربع الرابع بزيادة 0.2% على أساس فصلي، لكنه يعد منخفضاً بنفس النسبة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.



