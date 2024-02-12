تعرف على المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا للمواليد فى مصر عام 2023

MENAFN - Youm7) أظهرت البيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، تراجع معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023.

وأشارت البيانات ترتيب المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا للمواليد في مصر، حيث سجلت محافظات "أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر" أعلى معدلات للمواليد بواقع "25، 24، 24، 23، 23" لكل ألف من السكان على الترتيب، وفى المقابل سجلت محافظات "بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية" أقل المعدلات بواقع "12، 16، 16، 16، 17" لكل ألف من السكان على الترتيب.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن يوم الخميس الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 مليـون نسمة، وكان عدد السكان قد بلغ (105 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 3/6/2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.