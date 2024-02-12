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دار الكتب والوثائق تطلق ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل الخمسين

2/12/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار أنشطة وزارة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، برئاسة أسامة طلعت، غدًا الأربعاء ملتقى مبدعى ونقاد أدب الطفل الخمسين الذى ينظمه مركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول حب الوطن فى شعر الأطفال.



ويناقش الملتقى نص مسرحية شعرية للأطفال بعنوان "العلم الغالى"، من تأليف الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول، ويناقشها: الشاعر أحمد سويلم، والشاعر جابر بسيونى. يدير الملتقى د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري بقاعة الندوات بدار الوثائق بكورنيش النيل بالقاهرة.



يقوم على تنظيم الملتقى مركز
توثيق وبحوث أدب الطفل وهو أحد المراكز العلمية التابعة لدار الكتب والوثائق وتضم المراكز العلمية بالدار: مركز ترميم المخطوطات والكتب، مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي، مركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز تحقيق التراث ويضم فريق العمل في تلك المراكز عددا كبيرا من الخبراء والباحثين المتميزين من أبناء دار الكتب والوثائق.












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