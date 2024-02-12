كتاب جديد يكشف: إيلون ماسك استحوذ على تويتر وأقال باراج أجروال.. اعرف السبب

MENAFN - Youm7) كانت هناك الكثير من التكهنات حول ما أدى إلى استحواذ إيلون ماسك على تويتر، ومع ذلك، فقد تبين أن الأسباب التي دفعته إلى تولي مسئولية "ماسك" كانت "شخصية" أكثر منها "مهنية"، حيث زعم تقرير جديد أن ماسك أطاح بباراج أغراوال، الذي كان الرئيس التنفيذي للشركة عندما تولى ماسك منصبه لأنه رفض حظر حساب، والذي قيل إنه كان يزعج ماسك.

وفي كشف حديث من كتاب قادم بعنوان "معركة من أجل الطائر" من تأليف كورت واجنر من بلومبرج، تم الكشف عن أن قرار إيلون ماسك بإقالة باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، ينبع من رفض أغراوال حظر تتبع حساب وسائل التواصل الاجتماعي، "تحركات ماسك قبل عامين".

ويتناول الكتاب، المقرر إصداره في 20 فبراير، تاريخ شركة تويتر، بما في ذلك استحواذ ماسك على الشركة في عام 2022 وتأثيرها الثقافي الكبير، وبحسب المقتطفات، فقد حث ماسك أغراوال على حظر "ElonJet"، وهو حساب على تويتر يديره المبرمج الأمريكي جاك سويني، والذي كان يراقب البصمة الكربونية لماسك، ويُزعم أن رفض أغراوال دفع ماسك إلى شراء أسهم تويتر والاستحواذ على الشركة في النهاية، مما أدى إلى إقالة أغراوال.

وتشير التقارير الصادرة في أوائل عام 2022 إلى أن ماسك عرض في البداية على سويني مبلغ 5000 دولار لوقف أنشطة التتبع الخاصة به، وهو ما رد عليه سويني بطلب الحصول على 50000 دولار أو تدريب داخلي، وعلى الرغم من اهتمام وسائل الإعلام، قرر ماسك عدم الدفع لسويني وبدلاً من ذلك قام بحظر حسابه الشخصي على تويتر.

تم حظر ElonJet لاحقًا بعد أن استهدف مطارد سيارة تقل ابن Musk البالغ من العمر عامين، وأعلن ماسك عن اتخاذ إجراء قانوني ضد سويني والمنظمات الداعمة له عبر تويتر، ومن المثير للاهتمام أن سويني عادت إلى الظهور مؤخرًا في عناوين الأخبار بزعم ملاحقتها ومضايقتها للموسيقية تايلور سويفت من خلال تتبع نشاطها النفاث، وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن الخصوصية والمضايقات عبر الإنترنت.

ويشير الكتاب إلى أن تفاعل ماسك مع تويتر، بما في ذلك إقالة أغراوال، كان له دور فعال في قراره بمتابعة ملكية المنصة، و استحوذ Musk أخيرًا على Twitter مقابل 44 مليون دولار في أكتوبر 2022 بعد محاولات فاشلة للانضمام إلى مجلس إدارتها.

في مارس 2022، أعرب ماسك عن اعتقاده بأن أغراوال لم يكن "التنين الذي ينفث النار" الذي يحتاجه تويتر، مما يشير إلى الرغبة في أسلوب قيادة أكثر حزماً داخل الشركة.

يسلط طرد أغراوال الضوء على الديناميكيات المعقدة بين أباطرة التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير أفراد مثل ماسك في تشكيل اتجاه الخطاب عبر الإنترنت وحوكمة الشركات.