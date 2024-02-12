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القسام تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء الهجمات الإسرائيلية

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين مقتل 3 محتجزين إسرائيليين متأثرين بإصابتهم جراء هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الكتائب، في بيان مقتضب وفق «شينخوا»، «نعلن مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين الثمانية الذين أعلنا عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة».
وأضاف البيان أن كتائب القسام ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى الثلاثة لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.
وكانت الكتائب أعلنت أمس الاول عن مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف للجيش الإسرائيلي على القطاع.
وقالت الكتائب في بيان إن «القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين إصابات خطيرة».
وأوضح البيان أن أوضاع المصابين «تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان».
ويأتي الإعلان الجديد بعد ساعات من قيام الجيش الإسرائيلي بتحرير محتجزين اثنين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة.

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