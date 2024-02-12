وزارة الأوقاف تسلّمت مسجد بن سلامة ووفرت جميع احتياجاته

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجهودها المستمرة في تهيئة دور العبادة وعمارتها، قامت الوزارة وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف ببناء مسجد بن سلامة بمنطقة الرميثية.
وتسلمت الوزارة المسجد بحضور الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد والوكيل المساعد لقطاع المساجد في الوزارة م. بدر العتيبي ومدير إدارة الشؤون الهندسية م. صلاح الشلاحي ومدير إدارة الإسناد فيصل صياح المطيري وعدد من مهندسي الوزارة.
وأكد م. بدر العتيبي أنه تمت تهيئة المسجد وتوفير احتياجاته من شاغلي الوظائف الدينية وغيرهم ممن يحتاج إليهم العمل كما وفرت جميع المستلزمات اللازمة حتى يقوم المسجد برسالته على أكمل وجه.
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