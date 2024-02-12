Tuesday, 13 February 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الأوقاف تسلّمت مسجد بن سلامة ووفرت جميع احتياجاته

2/12/2024 11:25:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجهودها المستمرة في تهيئة دور العبادة وعمارتها، قامت الوزارة وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف ببناء مسجد بن سلامة بمنطقة الرميثية.
وتسلمت الوزارة المسجد بحضور الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد والوكيل المساعد لقطاع المساجد في الوزارة م. بدر العتيبي ومدير إدارة الشؤون الهندسية م. صلاح الشلاحي ومدير إدارة الإسناد فيصل صياح المطيري وعدد من مهندسي الوزارة.
وأكد م. بدر العتيبي أنه تمت تهيئة المسجد وتوفير احتياجاته من شاغلي الوظائف الدينية وغيرهم ممن يحتاج إليهم العمل كما وفرت جميع المستلزمات اللازمة حتى يقوم المسجد برسالته على أكمل وجه.

MENAFN12022024000130011022ID1107843949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث