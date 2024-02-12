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رؤى وآمال.. بقلم: فلاح السبيعي

2/12/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحالت الحكومة صباح الثلاثاء 6 فبراير الجاري برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر 2024 - 2027 الى مجلس الأمة. وبشكل عام فإن البرنامج الحكومي يعبر عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين. حيث ان اختيار البرنامج الحكومي يعتمد على عدة أسس، منها الحاجة الوطنية، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
من وجهة نظر خاصة، يعتمد قبول البرنامج الحكومي على مدى شموله للقضايا الرئيسية التي تواجه الدولة وقدرته على تنفيذ مبادراته في الإطار الزمني المحدد لها. بالإضافة الى ذلك، يجب ان يتضمن البرنامج بعض المبادرات التكميلية التي تعزز تقدم الدولة على جميع الأصعدة وتواكب التطورات العالمية والتغيرات الإقليمية والدولية.
تم عرض البرنامج الحكومي الذي يشمل أهم المشروعات والبرامج التنموية الواعدة، بالإضافة الى مشروعات القوانين المقترحة لمناقشتها واعتمادها في مجلس الأمة. ومن الجدير بالذكر ان البرنامج يضم 13 مشروعا مقترحا لتحسين دخل الدولة خلال الفترة من 2024 الى 2027.
ومن الجدير بالملاحظة ان البرنامج الحكومي يجب ان يعالج المنظومة التعليمية وتحسن مستوى التعليم وتعزيز الرقابة التعليمية وتعزيز الأنشطة والفعاليات المدرسية، ويركز على وضع حلول لمسألة البطالة وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل من خلال برامج متخصصة تتابع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لتجنب البطالة المصطنعة والتكدس الحكومي وارتفاع الكثافة الوظيفية.
كما ننوه أيضا الى ضرورة خلق منافذ صحية ورياضية وثقافية ودينية وترفيهية لتكون عامل جذب نحو بناء مجتمع سليم، وكذلك وضع استراتيجيات لتعديل التركيبة السكانية، واستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي، الى جانب خطة لمواجهة غلاء المعيشة، والتعامل مع قضية المتقاعدين واستراتيجيات الاستفادة من خبراتهم ورعايتهم وشغل أوقاتهم، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجيات لتطوير المشاريع الحيوية وتنويع مصادر الدخل.
في ظل هذا السياق، نأمل تنفيذ مبادرات تحقق التقدم والتنمية في مختلف القطاعات والنظر في إضافة بنود تتعلق بهذه القضايا وتحديد الإجراءات العملية لتحقيقها في الفترة المقبلة.

MENAFN12022024000130011022ID1107843931

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