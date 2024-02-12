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بصعوبة.. السالمية يعبر الشباب

2/12/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
حقق السالمية فوزا صعبا على الشباب بهدف نظيف مساء أمس على ستاد ثامر في الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم. وارتقى «السماوي» للمركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد «أزرق الأحمدي» عند 14 نقطة بالمركز الثامن.
بداية المباراة جاءت حماسية من جانب الشباب، قبل أن يبادله السالمية الحماس، الا أن التسديدات المباشرة على المرمى كانت غائبة في أول 25 دقيقة بسبب الاندفاع غير الموزون من الطرفين.
وتمكن لاعب السالمية مهدي دشتي من هز شباك حارس الشباب سعد العنزي وإحراز هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة مثالية من الليبي السنوسي الهادي (26).
ورد الشباب بفرصتين خطيرتين من عبدالله الباذر والسنغالي ابراهيما غايي في الدقيقتين 30 و32، لكنهما لم تأتيا بجديد، لينتهي الشوط الأول بتفوق «السماوي» بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، تراجع السالمية بكل خطوطه للدفاع عن مرماه، وبذل عبدالمحسن التركماني وزيد زكريا والبرازيلي أليكس ليما جهودا كبيرة لتعطيل هجمات المنافس، وقابله استحواذ شبابي، وأزعج غايي الجهة اليمنى لـ«السماوي» وحاول التسجيل سواء من الاختراق او التسديد من مسافات بعيدة، ولكنه لم يجد المساحات المطلوبة والمعاونة من زملائه، وتألق حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي في أكثر من مناسبة، ليخرج فريقه منتصرا 1-0.

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