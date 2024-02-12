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ولي العهد للنشامى: لقد تُوّجتم على عروش قلوبنا

2/12/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، فيديو قصير على حسابه في موقع“إنستغرام”، يظهر لحظات تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، في مباراته النهائية أمام نظيره القطري، ضمن بطولة كأس آسيا.
وأرفق ولي العهد المقطع بتعليق قال فيه:“لقد تُوّجتم على عروش قلوبنا... النشمي يبقى نشمياً.. وعنوان مراسم التكريم الحقيقية محبة الجماهير لكم.. أنتم منا ونحن منكم.. لاعبو منتخبنا يجسدون هويتنا الأردنية التي لطالما تميّزت بالعزة وحب الخير للأشقاء العرب وللعالم.. أنتم يا رفاق كهذا الوطن تُحارِبون وتسعون لتحقيق المجد.. بالرغم من الإمكانيات المحدودة إلا أنكم أصبحتم محط أنظار العالم بهذا الأداء البطولي.. أنتم تماماً كالأردن، أنتم فخرنا وعزنا.. مشاعر الفرح والحزن قد تختلط في آنٍ واحد، ولكن حب الأردن هو الثابت”.

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