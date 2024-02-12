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ترامب يطعن بقرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

2/12/2024 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية، وقضت فيه بعدم تمتّعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متّهم بارتكابها خلال ولايته، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويُعدّ هذا التمييز مفصلياً، إذ أنّ ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاما.
وكانت المحكمة علّقت الحكم حتّى الاثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن قبول القضية أو رفضها بالتالي قبول القرار الصادر عن الاستئناف.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.
ومثل ترامب، الاثنين، أمام محكمة فدرالية في فلوريدا بجلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.
لكن يبدو أنّ متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته إذ لا يزال الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

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