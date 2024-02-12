58% يختارون المنتجات بناء على الآثار الصحية والبيئية

(MENAFN
- Al Watan) يفضل 48% من المستهلكين في المملكة اختيار المنتجات بناء على الجودة والصحة وسهولة التوافر وسمعة العلامة التجارية والأسعار المناسبة.
وكشفت دراسة حديثة أعدتها شركة تولونا حول تفضيلات المستهلكين في المملكة ميلا متصاعدا للمستهلكين بمطالبة العلامات التجارية بمراعاة الناحية الاقتصادية في التغليف، وتركيزا متزايدا على الصحة والرفاهية، والتزاما واضحا بالاستدامة.
وأظهرت الدراسة أن 58% من المستهلكين في المملكة يفضلون إضافة العلامات التجارية لمعلومات حول الآثار الصحية والبيئية لمنتجاتها، كما أن 32% من المستهلكين يميلون إلى تجربة علامات تجارية جديدة إذا كانت العبوة جذابة، بينما يقوم 31% بالتبديل بين العلامات التجارية الجديدة إذا كانت منتجاتها تعرض معلومات وافية حول طبيعة المنتج.
ويظهر الاستطلاع أنه في عام 2024، سيواصل المستهلكون في المملكة السعودية، أثناء تسوقهم للمنتجات، بناء اختياراتهم وفق أولويات أبرزها الجودة والصحة وسهولة التوافر وسمعة العلامة التجارية والأسعار المناسبة؛ حيث إن 48% يفضلون التغليف المستدام عبر الفئات، و37% على استعداد لدفع علاوة مقابل ذلك، كما يفضل 45% من سكان المملكة ضمان جودة المنتج ونضارته، بينما يفضل 26% دائما التغليف الشفاف. مراعاة الاستدامة
ولا تزال الاستدامة تشكل مصدر قلق كبير للمستهلكين، حيث أعرب 82% من المشاركين في الاستطلاع عن أهمية أن تكون العلامات التجارية مسؤولة اجتماعيا وبيئيا، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي السائد. ويشير التقرير إلى أن 60% يؤكدون على ضرورة التزام العلامات التجارية بالحد من التغليف البلاستيكي، في حين أن 61% يسلطون الضوء على أهمية مساهمة العلامات التجارية بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع. الخيارات الاقتصادية
ويتبنى المستهلكون في المملكة خيارات اقتصادية مما أسفر عن تحولات ملحوظة في سلوك المستهلك مع احتلال أنماط الحياة الصحية مركز الصدارة، حيث أفاد 68% بإعطاء الأولوية لرفاهيتهم العامة، كما يفضل المستهلكون بشكل متزايد خيارات غذائية صحية بنسبة 61%، ويظهرون اهتماما باكتشاف مواد غذائية جديدة وصحية 58%، ويحافظون على المشاركة المنتظمة في التمارين البدنية 51%، ويدمجون الفيتامينات أو المكملات الصحية في روتينهم اليومي 48%. علاوة على ذلك، يبحث 49% من المستهلكين بنشاط عن حلول ميسورة التكلفة لاحتياجات الصحة والعافية واللياقة البدنية. ويؤكدون على التزامهم بالصحة الشخصية مع مراعاة الحكمة المالية في تفضيلاتهم لخيارات التعبئة والتغليف. أبرز أولويات المستهلكين في المملكة:
الجودة
الصحة
سهولة التوافر
سمعة العلامة التجارية
الأسعار المناسبة
نتائج الدراسة:
%48 يفضلون التغليف المستدام
%37 على استعداد لدفع علاوة مقابل ذلك
%45 يبحثون عن ضمان جودة المنتج ونضارته
%26 يبحثون دائما عن التغليف الشفاف
%32 من المستهلكين يميلون إلى تجربة علامات تجارية جديدة
%31 يقومون بالتبديل بين العلامات التجارية الجديدة إذا كانت منتجاتها تعرض معلومات وافية حول طبيعة المنتج
%58 يرون أن العلامة التجارية تحتاج لتوفير معلومات أفضل حول الآثار الصحية لمنتجاتها
%82 يرون أهمية أن تكون العلامات التجارية مسؤولة اجتماعيا وبيئيا
%60 يؤكدون على ضرورة التزام العلامات التجارية بالحد من التغليف البلاستيكي
%61 يسلطون الضوء على أهمية مساهمة العلامات التجارية بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع
%68 يعطون الأولوية لرفاهيتهم العامة
%61 يفضلون خيارات غذائية صحية
%58 يظهرون اهتماما باكتشاف مواد غذائية جديدة وصحية
%51 يحافظون على المشاركة المنتظمة في التمارين البدنية
%48 يدمجون الفيتامينات أو المكملات الصحية في روتينهم اليومي
%49 يبحثون عن حلول ميسورة التكلفة لاحتياجات الصحة والعافية واللياقة البدنية.
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