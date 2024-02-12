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58% يختارون المنتجات بناء على الآثار الصحية والبيئية

2/12/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يفضل 48% من المستهلكين في المملكة اختيار المنتجات بناء على الجودة والصحة وسهولة التوافر وسمعة العلامة التجارية والأسعار المناسبة.
وكشفت دراسة حديثة أعدتها شركة تولونا حول تفضيلات المستهلكين في المملكة ميلا متصاعدا للمستهلكين بمطالبة العلامات التجارية بمراعاة الناحية الاقتصادية في التغليف، وتركيزا متزايدا على الصحة والرفاهية، والتزاما واضحا بالاستدامة.
وأظهرت الدراسة أن 58% من المستهلكين في المملكة يفضلون إضافة العلامات التجارية لمعلومات حول الآثار الصحية والبيئية لمنتجاتها، كما أن 32% من المستهلكين يميلون إلى تجربة علامات تجارية جديدة إذا كانت العبوة جذابة، بينما يقوم 31% بالتبديل بين العلامات التجارية الجديدة إذا كانت منتجاتها تعرض معلومات وافية حول طبيعة المنتج.
ويظهر الاستطلاع أنه في عام 2024، سيواصل المستهلكون في المملكة السعودية، أثناء تسوقهم للمنتجات، بناء اختياراتهم وفق أولويات أبرزها الجودة والصحة وسهولة التوافر وسمعة العلامة التجارية والأسعار المناسبة؛ حيث إن 48% يفضلون التغليف المستدام عبر الفئات، و37% على استعداد لدفع علاوة مقابل ذلك، كما يفضل 45% من سكان المملكة ضمان جودة المنتج ونضارته، بينما يفضل 26% دائما التغليف الشفاف.
مراعاة الاستدامة
ولا تزال الاستدامة تشكل مصدر قلق كبير للمستهلكين، حيث أعرب 82% من المشاركين في الاستطلاع عن أهمية أن تكون العلامات التجارية مسؤولة اجتماعيا وبيئيا، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي السائد. ويشير التقرير إلى أن 60% يؤكدون على ضرورة التزام العلامات التجارية بالحد من التغليف البلاستيكي، في حين أن 61% يسلطون الضوء على أهمية مساهمة العلامات التجارية بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع.
الخيارات الاقتصادية
ويتبنى المستهلكون في المملكة خيارات اقتصادية مما أسفر عن تحولات ملحوظة في سلوك المستهلك مع احتلال أنماط الحياة الصحية مركز الصدارة، حيث أفاد 68% بإعطاء الأولوية لرفاهيتهم العامة، كما يفضل المستهلكون بشكل متزايد خيارات غذائية صحية بنسبة 61%، ويظهرون اهتماما باكتشاف مواد غذائية جديدة وصحية 58%، ويحافظون على المشاركة المنتظمة في التمارين البدنية 51%، ويدمجون الفيتامينات أو المكملات الصحية في روتينهم اليومي 48%. علاوة على ذلك، يبحث 49% من المستهلكين بنشاط عن حلول ميسورة التكلفة لاحتياجات الصحة والعافية واللياقة البدنية. ويؤكدون على التزامهم بالصحة الشخصية مع مراعاة الحكمة المالية في تفضيلاتهم لخيارات التعبئة والتغليف.
أبرز أولويات المستهلكين في المملكة:
الجودة
الصحة
سهولة التوافر
سمعة العلامة التجارية
الأسعار المناسبة
نتائج الدراسة:
%48 يفضلون التغليف المستدام
%37 على استعداد لدفع علاوة مقابل ذلك
%45 يبحثون عن ضمان جودة المنتج ونضارته
%26 يبحثون دائما عن التغليف الشفاف
%32 من المستهلكين يميلون إلى تجربة علامات تجارية جديدة
%31 يقومون بالتبديل بين العلامات التجارية الجديدة إذا كانت منتجاتها تعرض معلومات وافية حول طبيعة المنتج
%58 يرون أن العلامة التجارية تحتاج لتوفير معلومات أفضل حول الآثار الصحية لمنتجاتها
%82 يرون أهمية أن تكون العلامات التجارية مسؤولة اجتماعيا وبيئيا
%60 يؤكدون على ضرورة التزام العلامات التجارية بالحد من التغليف البلاستيكي
%61 يسلطون الضوء على أهمية مساهمة العلامات التجارية بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع
%68 يعطون الأولوية لرفاهيتهم العامة
%61 يفضلون خيارات غذائية صحية
%58 يظهرون اهتماما باكتشاف مواد غذائية جديدة وصحية
%51 يحافظون على المشاركة المنتظمة في التمارين البدنية
%48 يدمجون الفيتامينات أو المكملات الصحية في روتينهم اليومي
%49 يبحثون عن حلول ميسورة التكلفة لاحتياجات الصحة والعافية واللياقة البدنية.

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