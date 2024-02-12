البيت الأبيض: قانون الحد من التضخم سيخفض أسعار الكهرباء 9% بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البيت الأبيض إن قانون الحد من التضخم أحدث طفرة في الطاقة النظيفة، حيث ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال بنحو 360 مليار دولار منذ تولى الرئيس“جو بايدن” منصبه.
وتوقع البيت الأبيض في بيان نُشر الإثنين على موقعه الرسمي، أن يؤدي نشر الطاقة النظيفة من خلال قانون الحد من التضخم، وقانون البنية التحتية، إلى خفض أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 9% بحلول عام 2030.
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وأوضح البيان أن غالبية الأمريكيين يدعمون هذه البرامج – وفقًا لاستطلاع أجري في أغسطس 2023- حيث يدعم 65% من الأمريكيين الإعفاءات الضريبية لتركيب الألواح الشمسية، ويدعم 54% الإعفاءات الضريبية لشراء المضخات الحرارية.
ووفرت وزارة الطاقة للولايات دعمًا بنحو 8.8 مليار دولار في برامج خصم الطاقة المنزلية، والتي ستدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في شراء وتركيب الأجهزة الكهربائية والمضخات الحرارية ولإجراء تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107843844
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