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البيت الأبيض: قانون الحد من التضخم سيخفض أسعار الكهرباء 9% بحلول 2030

2/12/2024 11:18:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البيت الأبيض إن قانون الحد من التضخم أحدث طفرة في الطاقة النظيفة، حيث ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال بنحو 360 مليار دولار منذ تولى الرئيس“جو بايدن” منصبه.

وتوقع البيت الأبيض في بيان نُشر الإثنين على موقعه الرسمي، أن يؤدي نشر الطاقة النظيفة من خلال قانون الحد من التضخم، وقانون البنية التحتية، إلى خفض أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 9% بحلول عام 2030.

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وأوضح البيان أن غالبية الأمريكيين يدعمون هذه البرامج – وفقًا لاستطلاع أجري في أغسطس 2023- حيث يدعم 65% من الأمريكيين الإعفاءات الضريبية لتركيب الألواح الشمسية، ويدعم 54% الإعفاءات الضريبية لشراء المضخات الحرارية.

ووفرت وزارة الطاقة للولايات دعمًا بنحو 8.8 مليار دولار في برامج خصم الطاقة المنزلية، والتي ستدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في شراء وتركيب الأجهزة الكهربائية والمضخات الحرارية ولإجراء تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107843844

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