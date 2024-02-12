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شيري الغانم تعرض أحدث طرازاتها في Auto Land الكويت

2/12/2024 11:07:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق يوم الخميس الماضي معرض Auto Land الكويت، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري، على أرض المعارض الدولية بمشرف في كل من الصالات (4) و(5) و(6)، ويعد Auto Land معرض السيارات الأكبر في الكويت بمشاركة أكثر من (40) علامة تجارية ووكالة سيارات، بالإضافة إلى تواجد البنوك وشركات التمويل والتأمين المختلفة ونخبة من الشركات المتخصصة في قطع غيار وأكسسوارات السيارات. وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من الشخصيات البارزة وممثلي البعثات الديبلوماسية في الكويت وقيادات الشركات والعلامات التجارية بالإضافة إلى حضور جمهور غفير من محبي عالم السيارات.
وكان لـ «شيري الغانم» حضور لافت ومميز في هذا المعرض من خلال جناحها الرحب والمتميز في قاعة (4)، الذي استضاف أسطولها المتكامل من طرازات الدفع الرباعي والسيدان. شهد المعرض كذلك كشف النقاب عن تصميم «Tiggo 8 Pro Max» المتجدد بالكامل وطراز «Tiggo 7 Pro Max» الجديد كليا، بالإضافة إلى عرض سياراتها الهجينة «Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid» و«Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid».
«Tiggo 8 Pro Max» بمظهر متجدد بالكامل
ضمن سياق معرض Auto Land الكويت، كشفت «شيري الغانم» الستار عن التجديد الكامل لسيارة «Tiggo 8 Pro Max» والذي شمل العديد من خواصها التقنية والتكنولوجية بهدف تحسين تجربة القيادة وتطوير أنظمة الترفيه والأمان.
وتمتاز «Tiggo 8 pro Max» بحلتها الجديدة بمحرك عالي الكفاءة يوفر استجابة سريعة، وتسارع سلس، وأداء قوي مما يجعل من قيادتها تجربة فريدة وممتعة. وتستمد «Tiggo 8 pro Max» قوتها من محرك 2.0 TGDI، الذي يتميز بقوة قصوى تبلغ 187 كيلووات وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن/متر. كما تم تطوير المقصورة الداخلية لضمان أقصى درجات الراحة لركابها السبعة من خلال إضافة فتحات للتكييف للصف الثالث وتطوير أنظمة تنقية الهواء داخل السيارة وفقا لأفضل المعايير العالمية. وتمنح «Tiggo 8 pro Max» لركابها تجربة حسية غامرة من خلال إضافة شاشة منحنية بقياس 24.6 بوصة ونظام «Sony» الصوتي الذي يشمل 10 مكبرات صوتية، وبإضافة إضاءة داخلية ذكية يمكن تحكم بلونها وحدتها.
«Tiggo 7 Pro Max» الأكثر مبيعا حول العالم
حققت سلسلة «Tiggo 7» نجاحا كبيرا في أكثر من 28 دولة حول العالم، حيث حافظت على مركزها الأول كأفضل سيارة دفع رباعي صينية من الفئة A لمدة عامين متتاليين. ويوفر نظام الدفع الرباعي الجديد ذو التحكم الذكي سلامة قصوى أثناء القيادة تحت مختلف الظروف، حيث يشمل ستة أوضاع للقيادة، بما في ذلك: الاقتصاد، العادي، الرياضي، الثلج، الطين، والطرق الوعرة.
وتمتاز «Tiggo 7 Pro Max» بمحرك 1.6TGDI قوي وسلس التسارع بقدرة قصوى تبلغ 145 كيلووات وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر. وعلى الرغم من قدرات «Tiggo 7 Pro Max» المتميزة، إلا أنها استثنائية بقلة استهلاكها للوقود دون التأثير على مستوى وقوة الأداء.
رضا العملاء في مقدمةأولويات «صناعات الغانم»
تواصل «صناعات الغانم» سياستها المتمحورة حول رضا العملاء من خلال تقديم عروض وأسعار استثنائية وتنافسية بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة وما بعد البيع مميزة وعالية الجودة. ويذكر أن عند شراء أي من سيارات «شيري»، تقدم «شيري الغانم» لعملائها في الكويت خدمة وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى كفالة لمدة 6 سنوات أو 200 الف كيلومتر.
والجدير بالذكر أن بالإمكان زيارة جناح «شيري الغانم» في قاعة (4) في أرض المعارض وحتى 18 فبراير أو زيارة معارضهم في الشويخ أو الفحيحيل للتعرف على تفاصيل ومعلومات أكثر عن أسطول «شيري» المتميز.
سيارات «شيري» الهجينة Plug-In Hybrid
مع زيادة التوجهات العالمية نحو تبني الممارسات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، قدمت «شيري» أحدث ابتكاراتها وهي هندسة الطاقة العالمية QPower 4.0 والتي تجمع كل حلول الطاقة التقليدية والمستدامة مثل الوقود والطاقة الهجينة والكهرباء والطاقة الهيدروجينية. حيث تستند «شيري» على هندسة الطاقة Q-Power في إنتاج مجموعة متنوعة من المركبات بتقنية أكثر ذكاء وتصميما أكثر فاعلية واستدامة بيئة أفضل. يجمع هذا النظام بخبرة بين المحرك المزدوج، ووحدة التحكم في المحرك، وناقل الحركة في وحدة واحدة متكاملة للغاية.
وشهد جناح «شيري الغانم» عرض سيارتي «شيري» الهجينتين «Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid» و«Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid» اللتين تحافظان على جميع مميزات الطرازين العاملين بالوقود بما في ذلك حجم السيارة والمظهر والتصميم الداخلي وإعدادات التكنولوجيا الذكية. توفر سيارات «شيري» الهجينة مسافة تصل إلى 100 كم كهربائية نقية مناسبة للسفر لمسافات قصيرة. وما يميز هذه السيارات تكامل الهجين الاستثنائي بوجود 3 محركات، و3 علب تروس، و11 وضعية تشغيل تشمل الهادئ والسلس، القوي والفعال، والبيئي والتكنولوجي.
وتم ترتيب نظام البطارية ذات كثافة الطاقة العالية بخبرة وتحسينها بشكل مشترك مع جسم السيارة لضمان سلامة الوحدات الداخلية عند الاصطدام. وتقدم «شيري» ضمانا للبطارية لمدة 8 سنوات كما توفر شاحنا مجانيا عند شراء أي من سياراتها الهجينة.

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