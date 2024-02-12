سباق على تأشيرات الموظفين ببريطانيا قبل تطبيق قواعد الهجرة الجديدة

يتسابق أرباب العمل البريطانيون على تقديم طلبات التأشيرة للعمالة الماهرة، قبل بدء تطبيق التغييرات التي أدخلتها حكومة ريشي سوناك على قواعد الهجرة، والتي ستزيد كثيراً من تكاليف التوظيف من خارج البلاد.

وكشف محامون متخصصون في قضايا الهجرة، عن سحب بعض العملاء بالفعل لعروض توظيف، لأنهم كان سيتعين عليهم دفع أجور أعلى كثيراً للمُعيّنين بتأشيرات العمالة الماهرة، اعتباراً من أبريل المقبل. ويأتي هذا ليضاف إلى زيادة كبيرة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، في رسوم استخدام الموظفين من خارج البلاد لنظام الخدمة الصحية الوطنية.

من جانبها، قدّمت شركات أخرى مواعيد خططها للتوظيف، وجددت تأشيرات موظفيها الحاليين قبيل التاريخ المحدد، في محاولة لتأمين وضعها قبل ازدياد التكاليف. وفي الوقت نفسه، تعزز وزارة الداخلية من إجراءات فحصها لأرباب العمل، وسط جهود ترمي إلى مواجهة الاحتيال في التأشيرات وانتهاكات العمل.

وقال محامون إن التغييرات، وهي جزء من إصلاحات حكومية، تهدف إلى خفض تدفقات الهجرة الواردة بمقدار 300,000 سنوياً، قبيل الانتخابات المقبلة، وهو ما أسفر عن تراكم للطلبات ومعارك يومية لتأمين المساحات القليلة المتاحة للمعالجة السريعة للطلبات.

وقال نيكولاس رولاسون رئيس قسم هجرة الأعمال لدى مكتب كينغسلي نابلي للمحاماة: ((ثمة خطى حثيثة متسارعة لتأمين الطلبات في اللحظات الأخيرة)).

من جهتها، نفت وزارة الداخلية وجود أي تأخير، وقالت: ((تُنجَز كافة طلبات شهادات الكفالة، التي تستوفي المتطلبات الحكومية، ضمن الجداول الزمنية المُعلنة للخدمة)). ومع ذلك، أكدت شيتال باتيل رئيسة قسم الهجرة لدى ((بيتس ويلز))، أعلى أن أرباب الأعمال في ((ذعر))، مع نفاد الوقت للتوظيف، بموجب الرواتب الحالية، وتضمين شروط في العقود، بحيث يمكنهم استرداد رسوم التأشيرة إذا ما ترك الموظفون أعمالهم في وقت مبكر.

لكن عدم اليقين بشأن تفاصيل القواعد الجديدة، عزز من مخاوف الأعمال. وصرّح جيمس كليفرلي وزير الداخلية، في ديسمبر الماضي، بأن الحد الأدنى للأجور الأساسية للعمالة الماهرة سيرتفع من 26,200 جنيه إسترليني، إلى 38,700 إسترليني، اعتباراً من أبريل، بيد أن الزيادة قد تضر بأرباب العمل في قطاعات، مثل الضيافة والتصنيع، ممن يستخدمون النظام لملء الوظائف الشاغرة، التي تتراوح بين الطهاة إلى عمال اللحام.

وعلّق بن شلدريك الشريك الإداري لدى ((ماغراث شلدريك)) قائلاً: ((نشهد تداعيات ما يحدث، فالناس يفقدون الوظائف))، مستشهداً بأحد العملاء، والذي اضطر للتخلي عن خطط لتوظيف متخصص في المجوهرات من الهند، وآخرين ممن كانوا يفكرون في توظيف خريجين.

وبالنسبة للمهن الأعلى أجراً، سيزداد الحد الأدنى للرواتب على نحو أكثر حدة. وفي الوقت الراهن، تنشر وزارة الداخلية ((حدوداً للرواتب)) لكل وظيفة مؤهلة للحصول على تأشيرة العمالة الماهرة. ويتعين على أرباب الأعمال التوافق مع الرقم المحدد، إذا كان أعلى من الحد البالغ 26,200 جنيه إسترليني. كما تعتزم وزارة الداخلية لمضاهاة الرواتب مع متوسط دخل الوظائف بدوام كامل لكل وظيفة ((ردعاً لأرباب الأعمال عن الإفراط في الاعتماد على الهجرة)).

كما تُجري الوزارة مراجعة لـ ((قائمة الوظائف الناقصة)) الخاصة بالوظائف التي يكون مسموحاً فيها لأرباب الأعمال بدفع أجور أقل بنسبة 20 % من تسعير الرواتب المُعتاد، التي سيُعاد تسميتها بـ ((قائمة رواتب المهاجرين)).

وأفاد محامون بأن القواعد الجديدة في عدة حالات، ستكون مقيّدة لنظام التأشيرات فعلياً، بحيث يكون قاصراً على الشركات التي تدفع أجوراً مرتفعة، وكبار الموظفين في لندن، على حساب الشركات الإقليمية والناشئة، والخريجين الجدد. وأشارت ناعومي هانران سور الشريكة لدى ((لويس سيلكين))، إلى الصعوبات التي تواجه أحد مسؤولي التوظيف في إيرلندا الشمالية في محاولة ملء 100 وظيفة هندسية شاغرة. وتابعت: ((تتعلق هذه الوظائف بمشروعات كبيرة، لكنها لا تلبي الحدود الدنيا الجديدة للرواتب، لكونها إقليمية)).

وقال نيكولاس رولاسون إن زيادة الحد الأدنى لرواتب المبرمجين بأكثر من 40 %، ستكون ((مشكلة)) بالنسبة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، في ظل بيئة تمويل أكثر صرامة. وأضاف: ((سيتوفر لديهم قدر أقل من المرونة... إذا حاولوا توسيع مجال التمويل عن طريق خفض راتب شخص ما يملك أسهماً في الشركة)).

كما ستسفر هذه التغييرات عن معضلة حادة لشركات الخدمات المهنية، التي توظّف أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين من جامعات المملكة المتحدة، حيث يمكن للطلاب الأجانب العمل في بريطانيا من خلال تأشيرة الدراسات العليا، وبراتب يقل بنسبة 20 % عن الحد الأدنى المُعتاد لتأشيرات العمالة الماهرة حتى سن 26 عاماً. لكن حتى وإن أبقت وزارة الداخلية على هذا الخصم، سيضطر أرباب الأعمال مستقبلاً إلى دفع رواتب أعلى لهم، مقارنة بنظرائهم البريطانيين، بعد قضاء أعوام قليلة في الوظيفة.

وتُعد هذه مشكلة، حتى في قطاعات مثل المحاسبة والاستشارات، حيث تقل الرواتب المبدئية كثيراً عن المبالغ المجزية التي تدفعها كبرى الشركات العالمية. كما أنها يمكن أن تغيّر الأوضاع بمهن، مثل الهندسة المعمارية، حيث عادة ما تجتذب الشركات التي تتخذ من لندن مقراً لها، العاملين من جميع أنحاء العالم، وتبيع خدماتها في الأسواق الدولية. ووصف ستيفن درو، مسؤول التوظيف ومؤسس موقع ((أركيتكتشر سوشيال)) للوظائف، الأمر، بأنه ((سيكون فاشلاً)).

وأوضح درو أن المهندس المعماري المساعد، الذي درس طيلة خمسة أعوام، لكن لم يكن مؤهلاً بعد، قد يكسب نحو 30,000 إسترليني في لندن، وهو ما يتخطى حد الرواتب الحالي للحصول على تأشيرة، لكنه يقل عن المستوى الجديد المُحتمل. وحتى المهندسين المعماريين ذوي الخبرة الذين يأتون إلى المملكة المتحدة، ويتقاضون رواتب منخفضة في بادئ الأمر، لكنهم يحصلون على اعتماد محلي.

وقالت كارين فيليبس مديرة الموارد البشرية لدى ((بيلدنغ ديزاين بارتنرشيب))، وهي شركة تتخذ من لندن مقراً لها، وتمتلك 10 استوديوهات حول العالم، إن الطبيعة العالمية للقوى العاملة، جلبت ((تنوعاً للفكر في التصميم))، وكذلك مهارات لغوية وفنية.

أما أووليفر لوري الشريك المؤسس لشركة ((أكرويد لوري))، التي وظفت مهندسين معماريين اثنين بتأشيرات عمالة ماهرة في العام الماضي، فقد شكك في مزايا سياسة لن تخفض صافي الهجرة إلا بمقدار 15,000 شخص سنوياً، حسب تقديرات وزارة الداخلية، حيث سيؤثّر هذا بالكاد في صافي الهجرة الإجمالي، الذي بلغ 672,000 بالعام المنتهي في يونيو، لكنه مع ذلك يساوي قرابة ربع تأشيرات العمالة الماهرة الصادرة في العام الماضي، خارج قطاعي الصحة والرعاية. وأضاف لوري: ((لندن واحدة من عواصم التصميم العالمية... فنحن جاذبون للمواهب))، وأسهب: ((نحن نصدّر المهارات، وتشكّل أفضل الممارسات ثلث الإيرادات من الخارج. إن النظام البيئي الحالي جيد، لذلك، لا أرى جدوى من عرقلة الأمور)).