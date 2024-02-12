«دبي للموضة» يعزز مكانة الإمارة وجهةً عالمية للإبداع

اختتم أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، أول من أمس فعالياته لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 بعد 5 أيام من عروض الأزياء المبتكرة، حضرها نخبة من المصممين والخبراء في قطاع الأزياء العالمي، ليسهم الحدث في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للموضة والإبداع.

وشهد برنامج اليوم الأخير عروض أزياء لعلامات ((BLSSD))، التي انضمت مؤخراً إلى أعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، و((Adolfo Dominguez)) و((Designers & Us))، إلى جانب استضافة الجلسة الأخيرة من سلسلة حوارات ((Threads Talk 2.0)) التي جمعت خبراء قطاع الأزياء العالمي لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع في العالم.

ومن المقرر أن يعود أسبوع دبي للموضة لموسم الربيع والصيف إلى حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، في وقتٍ لاحق من هذا العام، حيث سيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية لاحقاً.

وأقامت خلال الحدث علامة ((BLSSD))، التي تأسست في بيروت، أول عرض أزياء لها بعد انضمامها رسمياً لأعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة.

وعرضت العلامة تشكيلتها ((NOT 2.0)) لموسم الخريف والشتاء، التي تعدّ امتداداً لتشكيلة ربيع وصيف 2024 بنفس الاسم، والتي كشفت عنها العلامة في أكتوبر 2023 خلال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع دبي للموضة. ودعت العلامة الحضور لمشاهدة عرض خاص ومبتكر خلف الكواليس للاطلاع على التحضيرات وحضور جلسة التقاط الصور للتصاميم.

وتواصل العلامة في تشكيلة الخريف والشتاء تسليط الضوء على هويتها الفريدة ونهجها الجريء في التصميم، حيث توازن بين القصّات البسيطة والتفاصيل الملفتة في تصاميم الأزياء اليومية المريحة والأنيقة. وتبرز ضمن التصاميم بشكلٍ خاص وسادات الكتف الظاهرة والسترات الرسمية الواسعة وعريضة الأكتاف والفساتين الواسعة والمنفوخة التي تعكس مجتمعةً الموهبة والحرفية العالية في ابتكار قصات متنوعة باستخدام ودمج مختلف الأقمشة والأنسجة، بما يؤكد على التزام العلامة بالتعبير عن الاستقلالية المطلقة وإيمانها بقدرة الموضة على إحداث تغيير.

إطلالات متنوعة

وشاركت دار الأزياء الإسبانية الشهيرة على مستوى العالم ((Adolfo Domínguez)) لأول مرة في أسبوع دبي للموضة، حيث كشفت عن تشكيلتها التي طال انتظارها لموسم ربيع وصيف 2024 ((Intuición: beyond the senses)).

وتبتعد العلامة في هذه التشكيلة عن التعريف التقليدي للأزياء العصرية، حيث تطغى على التصاميم لمسة من التجديد والعفوية تنعكس بشكلٍ خاص في استخدام الألوان الحيادية والأقمشة خفيفة الوزن والقصّات الضيقة الجذابة التي تعدّ تصاميم أساسية في معظم تشكيلات العلامة. وتضمّ التشكيلة إطلالاتٍ متنوعة تناسب جميع فترات اليوم وتحتفي بالتزام العلامة بممارسات الاستدامة وابتكار تصاميم أنيقة تصلح لكل زمان ومكان.

7 مصممين

وكشفت علامة ((Designers & Us)) خلال أسبوع دبي للموضة عن تشكيلة ((Enlight)) لموسم الخريف والشتاء التي تستمد إلهامها من الطاقة الداخلية والقوة الروحية للإنسان. وشارك 7 مصممين في ابتكار تصاميم تجسد مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان، حيث يعكس كل تصميم الطاقة الفريدة لكل مركز. ويهدف كل تصميم، عن طريق تنسيق الأقمشة والألوان والإطلالة النهائية، إلى التعبير عن مفاهيم القوة والحيوية ورهافة الحسّ، حيث تستكشف معاً البعد غير المادي لجسم الإنسان.

وأقيمت آخر جلسات Threads Talk 2.0 لهذا الموسم في حي دبي للتصميم، بتنظيم مشترك من شركة ((ميتا)) ومجلس الأزياء العربي، حيث اجتمع خبراء قطاع الأزياء من حول العالم لتبادل الأفكار ومناقشة الفرص والتحديات التي ترسم مستقبل قطاع الأزياء العالمي.