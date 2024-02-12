«أضواء الشارقة».. عروض وورش احترافية

أعلن ((مهرجان أضواء الشارقة))، الذي تنظمه ((هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة))، ويستمر حتى 18 فبراير الجاري، عن تنظيم مجموعة من ورش العمل، وجولات التصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع منصة (فوتو للتصوير الفوتوغرافي) FotoUAE، وذلك بهدف إثراء تجربة عشاق التصوير، وتلبية اهتماماتهم المختلفة من جميع المستويات، وفتح الفرصة أمامهم لتوثيق جوهر ورسالة المهرجان.

وتعد (فوتو للتصوير الفوتوغرافي)، منصة متخصصة في دعم المصورين ومواهب التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نشر أعمالهم من صور ومواد مرئية من تصويرهم وإنتاجهم، والترويج لها عبر قنواتها وصفحاتها.

وقالت ميسون حسن الحوسني مدير إدارة الإعلام في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: ((سعداء بهذا التعاون للمساهمة في تلبية شغف محبي التصوير وتطوير مهاراتهم خلال دورة العام الجاري من مهرجان أضواء الشارقة، إلى جانب توفير منصة للجمهور، وتشجيعهم على استعراض مواهبهم، حيث تعكس هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم المواهب المحلية وإلهام الشباب، وإثراء المحتوى المرئي والصوري للمهرجان، بدعم إبداعات المصورين والمشاركين في ورش العمل، وجولات التصوير الفوتوغرافي، ما يدعم دورنا في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة للفن والثقافة والتراث في المنطقة والترويج لها سياحياً، من خلال تسليط الضوء على جمال العمارة والوجهات السياحية فيها)).