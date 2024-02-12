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رئيس هيئة الأركان المشتركة يقدم واجب العزاء لذوي العبادي والخضير

2/12/2024 7:08:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بالشهيدين الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي والنقيب الطيار محمد عبدالله جروح الخضير، واللذان استشهدا نتيجة سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.
وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيدين بمصابهم الجلل اللذين التحقوا بكوكبة الشهداء ممن سبقوهم وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.


وعبر ذوو الشهيدين عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.

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