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كاميرون: على إسرائيل التفكير بجدية قبل أي إجراء برفح

2/12/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إنه على إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح جنوبي قطاع غزة.

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