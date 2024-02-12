كاميرون: على إسرائيل التفكير بجدية قبل أي إجراء برفح

كاميرون: على إسرائيل التفكير بجدية قبل أي إجراء برفح
التاريخ
2/12/2024 7:08:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إنه على إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح جنوبي قطاع غزة.
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