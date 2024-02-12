رفع 800 حالة إشغال للمحال والكافيهات بحدائق الأهرام

(MENAFN
- Youm7) كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمواصلة حملات رفع إشغالات وتعديات المحال والمطاعم والمقاهي من الطريق العام بقطاع هضبة الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ذلك الإطار، شن حي الهرم حملة مسائية على قطاع هضبة الأهرام، استهدف خلالها شوارع الضغط العالي والثروة المعدنيه وشوارع العشرين.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 800 حالة إشغال متنوعة عبارة عن كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودرجات بخاريه، وإيداعها بمخازن القطاع.
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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