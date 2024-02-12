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رفع 800 حالة إشغال للمحال والكافيهات بحدائق الأهرام

2/12/2024 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمواصلة حملات رفع إشغالات وتعديات المحال والمطاعم والمقاهي من الطريق العام بقطاع هضبة الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي ذلك الإطار، شن حي الهرم حملة مسائية على قطاع هضبة الأهرام، استهدف خلالها شوارع الضغط العالي والثروة المعدنيه وشوارع العشرين.



وأسفرت الحملة عن مصادرة 800 حالة إشغال متنوعة عبارة عن كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودرجات بخاريه، وإيداعها بمخازن القطاع.



وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.






















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