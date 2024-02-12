الجنائية الدولية: نحقق بشكل نشط في أي جرائم مرتبطة بالعدوان على غزة

MENAFN - Youm7) أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن المحكمة "تُحقق بشكل نشط في أي جرائم يُزعم ارتكابها" في غزة.



وقال خان، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي تم الإبلاغ عنه والتوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في رفح".



وأضاف: "يجري مكتبي تحقيقًا مستمرًا ونشطًا في الوضع في دولة فلسطين، ويتم المضي قدمًا في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".



وتابع: "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى. لقد كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل. وكما أكدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته".



وقال: "يقوم مكتبي بالتحقيق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن يخالف القانون سيحاسب، كما أواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ويمثل هذا أيضًا محورًا مهمًا لتحقيقاتنا".