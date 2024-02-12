الجنائية الدولية: نحقق بشكل نشط في أي جرائم مرتبطة بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن المحكمة "تُحقق بشكل نشط في أي جرائم يُزعم ارتكابها" في غزة.
وقال خان، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي تم الإبلاغ عنه والتوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في رفح".
وأضاف: "يجري مكتبي تحقيقًا مستمرًا ونشطًا في الوضع في دولة فلسطين، ويتم المضي قدمًا في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
وتابع: "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى. لقد كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل. وكما أكدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته".
وقال: "يقوم مكتبي بالتحقيق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن يخالف القانون سيحاسب، كما أواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ويمثل هذا أيضًا محورًا مهمًا لتحقيقاتنا".
MENAFN12022024000132011024ID1107842889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.