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(السلام الخيرية) تختتم حملة شاحنات 2024 لإغاثة غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا

2/12/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية اليوم الإثنين اختتام حملة (شاحنات السلام 2024 لإغاثة غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا) والتي انطلقت في 15 ديسمبر الماضي و"حققت رقما قياسيا جديدا" للعمل الخيري الكويتي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور نبيل العون في بيان صحفي إن الحملة حققت رقما قياسيا جديدا حيث استطاعت جمع 555 شاحنة إغاثية بقيمة 305ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار أمريكي) يستفيد منها أكثر من مليوني شخص مضيفا أن الجمعية تمكنت من إدخال 532 شاحنة للدول المتضررة الأربعة حتى اليوم.
وأوضح العون أن الحملة توسعت عن الأعوام الماضية حيث كانت مخصصة للأشقاء في سوريا واليمن والآن شملت غزة وقرغيزيا مؤكدا الاستمرار في المسيرة بفضل عطاء أهل الخير.
وأشاد بالداعمين والمتبرعين من الكويت ودول الخليج العربي وكل موظفي الجمعية والمتطوعين.
من جهته قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق وفق البيان إن "اللسان يعجز عن وصف ما تقدمه جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية من إنجازات كبيرة وأعمال جليلة في مجال العمل الخيري خاصة حملة شاحنات الإنسانية".
وأضاف المعتوق أنه رغم أن الجمعية سجلت كمنظمة خيرية متأخرا لكنها سبقت مثيلاتها من الجمعيات الخيرية التي أشهرت قبلها وبدأت بأول حملة لها عام 2016 وفي كل عام نرى أن عدد الشاحنات يزيد بفضل الله.
وأوضح أن الجمعية تميزت بتجييش المساعدات وقد عملت الهيئة الخيرية توأمة معها للمساهمة في نشر العمل الخيري وتوصيل المساعدات لكل محتاج.
وأعرب عن شكره لحكومة دولة الكويت التي سخرت طائراتها لتوصيل المساعدات مشيدا بالتنسيق بين الوزارات المعنية في الدولة.
بدوره بارك رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار) الدكتور خالد الشطي للكويت حكومة وشعبا بنجاح الحملة العاشرة من حملات شاحنات جمعية السلام الإنسانية.
وقال الشطي إن مركز فنار يوثق أعمال الجمعية ومنها حملات شاحنات جمعية السلام الإنسانية وقد بلغت حصيلة الحملات السابقة 1535 شاحنة بمبلغ يتجاوز 16 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار أمريكي) وهو ما يعني أن عدد الشاحنات وصل ل2090 شاحنة منذ تدشين الحملة الأولى للشاحنات في 2016 ما يؤكد أن "الكويت هي مركز العمل الإنساني". (النهاية)

ع ي س / ع ع ح



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