(السلام الخيرية) تختتم حملة شاحنات 2024 لإغاثة غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية اليوم الإثنين اختتام حملة (شاحنات السلام 2024 لإغاثة غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا) والتي انطلقت في 15 ديسمبر الماضي و"حققت رقما قياسيا جديدا" للعمل الخيري الكويتي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور نبيل العون في بيان صحفي إن الحملة حققت رقما قياسيا جديدا حيث استطاعت جمع 555 شاحنة إغاثية بقيمة 305ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار أمريكي) يستفيد منها أكثر من مليوني شخص مضيفا أن الجمعية تمكنت من إدخال 532 شاحنة للدول المتضررة الأربعة حتى اليوم.
وأوضح العون أن الحملة توسعت عن الأعوام الماضية حيث كانت مخصصة للأشقاء في سوريا واليمن والآن شملت غزة وقرغيزيا مؤكدا الاستمرار في المسيرة بفضل عطاء أهل الخير.
وأشاد بالداعمين والمتبرعين من الكويت ودول الخليج العربي وكل موظفي الجمعية والمتطوعين.
من جهته قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق وفق البيان إن "اللسان يعجز عن وصف ما تقدمه جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية من إنجازات كبيرة وأعمال جليلة في مجال العمل الخيري خاصة حملة شاحنات الإنسانية".
وأضاف المعتوق أنه رغم أن الجمعية سجلت كمنظمة خيرية متأخرا لكنها سبقت مثيلاتها من الجمعيات الخيرية التي أشهرت قبلها وبدأت بأول حملة لها عام 2016 وفي كل عام نرى أن عدد الشاحنات يزيد بفضل الله.
وأوضح أن الجمعية تميزت بتجييش المساعدات وقد عملت الهيئة الخيرية توأمة معها للمساهمة في نشر العمل الخيري وتوصيل المساعدات لكل محتاج.
وأعرب عن شكره لحكومة دولة الكويت التي سخرت طائراتها لتوصيل المساعدات مشيدا بالتنسيق بين الوزارات المعنية في الدولة.
بدوره بارك رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار) الدكتور خالد الشطي للكويت حكومة وشعبا بنجاح الحملة العاشرة من حملات شاحنات جمعية السلام الإنسانية.
وقال الشطي إن مركز فنار يوثق أعمال الجمعية ومنها حملات شاحنات جمعية السلام الإنسانية وقد بلغت حصيلة الحملات السابقة 1535 شاحنة بمبلغ يتجاوز 16 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار أمريكي) وهو ما يعني أن عدد الشاحنات وصل ل2090 شاحنة منذ تدشين الحملة الأولى للشاحنات في 2016 ما يؤكد أن "الكويت هي مركز العمل الإنساني". (النهاية)
ع ي س / ع ع ح
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