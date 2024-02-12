Monday, 12 February 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر العبادي

2/12/2024 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد أم عبهره الكبير/ مرج الحمام، والذي استشهد أمس أثناء جولة تدريبية، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب.
وجرى للشهيد مراسم عسكرية نُقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة البحاث، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.
وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين.
وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.
--(بترا )
ل م / ع ط
12/02/2024 19:35:19

MENAFN12022024000117011021ID1107842851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث