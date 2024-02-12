القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر العبادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد أم عبهره الكبير/ مرج الحمام، والذي استشهد أمس أثناء جولة تدريبية، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نُقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة البحاث، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.

--(بترا )

ل م / ع ط

12/02/2024 19:35:19