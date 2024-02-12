افتتاح معرض الكتاب في تربية البادية الشمالية الشرقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الشرقية 12 شباط (بترا)- افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الاثنين، معرض الكتاب في مدرسة الأميرة بسمة الثانوية الأولى للبنات في البادية الشمالية الشرقية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وقالت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى، إن المعرض الذي جاء بتنظيم من المديرية، ومديرية الثقافة، ومنتدى الفجر للتراث والتنمية الثقافية، يؤكد أهمية القراءة للجميع، لافتة إلى أن هذه المعارض تتماشى مع رسالة ورؤية الوزارة الهادفة إلى نشر المعرفة وتشجيع القراءة.
وتضمن الافتتاح، كلمات وقصائد شعرية، بهذه المناسبة العزيزة.
وسلم العجارمة خلال الفعالية الدروع التذكارية، إلى مستحقيها .
--(بترا)
ه ق/ ف م/ف ق
12/02/2024 17:08:54
MENAFN12022024000117011021ID1107842839
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