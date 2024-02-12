افتتاح معرض الكتاب في تربية البادية الشمالية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية الشرقية 12 شباط (بترا)- افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الاثنين، معرض الكتاب في مدرسة الأميرة بسمة الثانوية الأولى للبنات في البادية الشمالية الشرقية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وقالت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى، إن المعرض الذي جاء بتنظيم من المديرية، ومديرية الثقافة، ومنتدى الفجر للتراث والتنمية الثقافية، يؤكد أهمية القراءة للجميع، لافتة إلى أن هذه المعارض تتماشى مع رسالة ورؤية الوزارة الهادفة إلى نشر المعرفة وتشجيع القراءة.

وتضمن الافتتاح، كلمات وقصائد شعرية، بهذه المناسبة العزيزة.

وسلم العجارمة خلال الفعالية الدروع التذكارية، إلى مستحقيها .

--(بترا)

ه ق/ ف م/ف ق

12/02/2024 17:08:54