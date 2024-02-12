حياته بتتقلب فى يوم وليلة.. مصطفى شعبان تاجر سمك فى برومو مسلسل المعلم

MENAFN - Youm7) كشفت منصة Watch it الرقمية، عن برومو مسلسل "المعلم " بطولة مصطفى شعبان، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة، وظهر مصطفى شعبان خلال البرومو كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته تماماً.

يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.