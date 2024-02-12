حياته بتتقلب فى يوم وليلة.. مصطفى شعبان تاجر سمك فى برومو مسلسل المعلم

(MENAFN
- Youm7) كشفت منصة Watch it الرقمية، عن برومو مسلسل "المعلم " بطولة مصطفى شعبان، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة، وظهر مصطفى شعبان خلال البرومو كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته تماماً.
يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.
مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.
ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.
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