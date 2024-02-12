أسطورة قديمة تجبر سكان قرية هندية على نزع أبواب البيوت.. ما القصة؟

MENAFN - Youm7) شاني شينجنابور هي قرية في ولاية ماهاراشترا الهندية، تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق مومباي، وهناك يبقي القرويون أبوابهم مفتوحة بسبب انخفاض معدل الجريمة في المدينة، وهم يعتقدون أن أي شخص يرتكب جريمة سيعاقب بالعمى، وأي شخص غير أمين سيواجه سبع سنوات ونصف من الحظ السيئ، حتى مقر البنك ومكتب البريد والمتجر المحلي يظل مفتوحًا كما أن مركز الشرطة ليس له أبواب، ولا تحتوي المراحيض العامة إلا على ستارة رقيقة للخصوصية، ويرجع كل ذلك لأسطورة قديمة عمرها 300 عام فما هي القصة؟

قرية هندية بدون ابواب

تبدأ الأسطورة وفقًا للصن البريطانية من هبوط حجر أسود يبلغ طوله خمسة أقدام على ضفة النهر المحلى، حيث عثر أحد الرعاة على الحجر على ضفة نهر باناسنالا، ولكن عندما حركه بعصا، بدأ الدم ينزف منه.

في تلك الليلة ظهر الإله شاني في أحلام الراعي وقال إن الحجر هو تجسيد لكوكب زحل في الهندوسية وهو إله الكارما والعدالة والقصاص، وأراد شاني أن توضع الصخرة في وسط القرية دون مأوى حتى يتمكن من النظر إليها.

اتثبيت لوح الصخر وسط القرية

وبعد أن قام القرويون بتثبيت لوح الصخر على منصة بلا سقف في وسط المدينة، قاموا بإزالة جميع أبوابهم، واستمر هذا التقليد عبر الأجيال ويسافر الهندوس الآن إلى المدينة للصلاة لشاني، في بعض الأحيان يتم استخدام الألواح الخشبية كأبواب لإبعاد الكلاب الضالة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تم تسجيل سرقات بالقرب من البلدة في عندما أبلغ الزوار عن سرقة أموال وأشياء ثمينة، وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن هذه السرقات تشجع الآن بعض السكان المحليين على التقدم إلى السلطة المحلية للحصول على أبواب لمنازلهم.



