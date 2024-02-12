مارسيلو جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 في آسيا.. ما مصير بنزيما؟



لوائح دوري أبطال آسيا تسمح لكل فريق بإشراك 6 أجانب بينهم واحد آسيوي في كل من مباريات البطولة، وهو ما يُجبر الأندية السعودية على استبعاد 3 أجانب مقيدين في القائمة المحلية.



السؤال الأهم لدى جماهير العميد يدور حول موقف كريم بنزيما من خوض اللقاء، وذلك بعد عودته للتدريبات الجماعية وانتهاء خلافه مع المدرب الأرجنتيني، وقد قدمت الرياضية الإجابة لهذا السؤال الجماهيري.

الصحيفة السعودية أكدت استبعاد المهاجم الفرنسي من حسابات جاياردو لرحلة أوزباكستان بشكل مبدئي، مشيرة إلى أن الموقف سيُحسم نهائيًا بعد مران الإثنين وقبل مغادرة جدة يوم الثلاثاء.



وأضافت أن جاياردو استقر مبدئيًا على اختيار الخماسي أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وفابينيو ونجولو كانتي للمباراة.