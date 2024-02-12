Monday, 12 February 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشافي: الدوري صعب ولكن أرفض الاستسلام

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن حظوظ فريقه بالحفاظ على بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم باتت صعبة للغاية بعد تعادله يوم الأحد مع ضيفه غرناطة 3-3، لكنه رفض الاستسلام رغم اتساع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 10 نقاط.

وساعدت ثنائية جناح برشلونة لامين يمال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة متقلبة يوم الأحد.

وقال تشافي الذي سيرحل عن منصبه كمدرب لبرشلونة نهاية الموسم الجاري في مؤتمر صحافي: خسرنا نقطتين وفرصة جيدة لتقليص الفارق. لعب غرناطة بطريقة ذكية وضغط علينا.

وأتبع: الدوري كان صعبا والآن أصبح أكثر صعوبة بضياع نقطتين. الفارق كبير مع المتصدر لكننا لن نستسلم، كانت لدينا الكثير من الفرص لإغلاق المباراة. كان لدى الفريق الإيمان والشجاعة والرغبة، لكن ذلك لم يكن كافيا. هذا التعادل يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمس السبت أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.

MENAFN12022024000072011014ID1107842757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث