تشافي: الدوري صعب ولكن أرفض الاستسلام

MENAFN - Alghad Newspaper) اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن حظوظ فريقه بالحفاظ على بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم باتت صعبة للغاية بعد تعادله يوم الأحد مع ضيفه غرناطة 3-3، لكنه رفض الاستسلام رغم اتساع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 10 نقاط.وساعدت ثنائية جناح برشلونة لامين يمال فريقه في تحقيق التعادل 3-3 على أرضه أمام غرناطة المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مباراة متقلبة يوم الأحد.وقال تشافي الذي سيرحل عن منصبه كمدرب لبرشلونة نهاية الموسم الجاري في مؤتمر صحافي: خسرنا نقطتين وفرصة جيدة لتقليص الفارق. لعب غرناطة بطريقة ذكية وضغط علينا.

وأتبع: الدوري كان صعبا والآن أصبح أكثر صعوبة بضياع نقطتين. الفارق كبير مع المتصدر لكننا لن نستسلم، كانت لدينا الكثير من الفرص لإغلاق المباراة. كان لدى الفريق الإيمان والشجاعة والرغبة، لكن ذلك لم يكن كافيا. هذا التعادل يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا.



ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمس السبت أمام ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة.