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ساحل العاج.. أغرب رحلة للأبطال في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

2/12/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر مهاجم منتخب ساحل العاج سيباستيان هالر، عن سعادته بقيادة فريق "الأفيال"، للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.
وفازت ساحل العاج على نيجيريا بنتيجة 2-1 أول من أمس، في اللقاء النهائي للنسخة المقامة على أرضها.
وقال هالر في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "ما حدث كان استثنائيا.. بذلنا كل ما لدينا وتحلينا بالصبر ولعبنا بكل قوة والجميع كان استثنائيا والمدرب فعل ما عليه وهكذا كانت المكافأة للعمل الجماعي الدؤوب".
وبسؤاله عن الصعوبات التي واجهها بعد مرضه بالسرطان العام 2022، رد هالر باكيا: "تلقيت أعظم مكافأة.. هذا شيء رائع ولا بد أن نؤمن بقدراتنا وهذا ما حدث معي".
وكان التعادل 1-1 يسيطر على المباراة النهائية، حتى نجح هالر مهاجم بوروسيا دورتموند في خطف هدف الانتصار للأفيال في الدقيقة 81.
يشار إلى أن منتخب ساحل العاج كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة من دور المجموعات، لكنه صعد بشق الأنفس ضمن أفضل منتخبات حصدت المركز الثالث، ليكمل مشواره نحو التتويج باللقب.
في الجانب الآخر، أوضح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، سبب عدم تغيير خطته في المباراة النهائية.
وقال بيسيرو في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إن أي مدرب يملك نظاما ثابتا للعب، ويحقق به نتائج جيدة، لا يريد تغييره.
وأضاف: "بالفعل احتفظت بنفس طريقة اللعب في المباراة حتى أصبحت النتيجة 1-2 لصالح ساحل العاج، ثم قمت بتغيير الخطة. استقبلنا الهدفين من أخطاء دفاعية، وللأسف سقطنا في هذه الأخطاء في مواجهة المنتخب العاجي القوي".
ووجه بيسيرو، الشكر إلى لاعبي نيجيريا على ما قدموه في البطولة رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية.
ولم يفز منتخب نيجيريا بلقب كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 2013، كما أن "النسور" خسر النهائي الخامس في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد نسخ 1984 و1988 و1990 و2000.
واحتفلت ساحل العاج أمس بالانتصار الذي حققته على أراضيها، في يوم أعلنه الرئيس العاجي الحسن واتارا، عطلة رسمية في البلاد.
ونشر واتارا على حسابه بمنصة "x" في الساعات الأخيرة أول من أمس قائلاً: "نحن أبطال أفريقيا. يا لها من سعادة. برافو برافو برافو لأفيالنا".
وأضاف الرئيس الذي قام بتسليم الكأس للأبطال على الملعب الذي يحمل اسمه: ""شكرا لكم على هذه النجمة الثالثة التي قدمتموها للأمة. نحن فخورون بكم".
وفي وقت لاحق، وخلال إعلان عبر قناة (RTI 1) بالتليفزيون العاجي، أعلن واتارا أن هذا اليوم هو عطلة رسمية للبلاد بمناسبة انتصار المنتخب الوطني بالكأس.
من جانبها، صرّحت الحكومة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في سماء الكرة الأفريقية يمكننا الآن رؤية النجوم الثلاث التي تسطع في ساحل العاج".
كما احتفى الاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره في أديس أبابا، بفوز الأفيال على منتخب نيجيريا قائلا "شكرا ساحل العاج. تهانينا".
ورفعت ساحل العاج الكأس الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1992 في السنغال، و2015 في غينيا الإستوائية، لتعادل بذلك عدد ألقاب نيجيريا (1980 و1994 و2013).
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تكتفي فيها نيجيريا بدور الوصيف بعد أعوام 1984 و1988 و1990 و2000.
ولم يكن تتويج منتخب ساحل العاج بلقب النسخة 34 مفاجأة، بل صدفة ومعجزة كروية لاعتبارات عديدة في مشوار الفريق بالبطولة.
فالفريق العاجي منظم البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد استضافة أولى في العام 1984 ويعد أيضا من أقوى منتخبات القارة السمراء، وسبق له التتويج باللقب مرتين في العامين 1992 و2015 بخلاف خسارته في مناسبتين بنهائي نسختي 2006 و2012.
وكانت الترشيحات تصب في صالح "الأفيال" قبل انطلاق البطولة وترشحه للقب بجانب قوى كروية أخرى مثل السنغال حامل اللقب والمغرب رابع كأس العالم الأخيرة في 2022 ومصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 مرات والكاميرون ونيجيريا وغيرها.
وقع أصحاب الأرض في مجموعة تبدو سهلة نظريا لكنه افتتح مشواره بانتصار غير مقنع أمام غينيا بيساو بهدفين، ثم سقط في أول اختبار قوي أمام نيجيريا بهدف قبل أن ينهار برباعية نظيفة أمام غينيا الإستوائية في كبرى مفاجآت المونديال الأفريقي.
وفجأة بات منتخب ساحل العاج، على وشك الخروج المبكر وتمت الإطاحة بمديره الفني الفرنسي جان لوي جاسيه قبل أن يمنحه القدر هدية من السماء بالحصول على آخر بطاقة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، بعد فوز المغرب على زامبيا في المجموعة السادسة بخلاف صدفة كروية أخرى بتعادل غانا مع موزمبيق بنتيجة 2-2 نتيجة ركلة ركنية بعد خطأ ساذج من الحارس الغاني في اللحظات الأخيرة.
استمر منتخب ساحل العاج في البطولة وبقى بلا مدرب، وفشلت محاولة جدية في الاستعانة بالفرنسي هيرفي رينارد الذي قاد الأفيال للتتويج بلقب البطولة في 2015، بسبب رفض اتحاد الكرة الفرنسي فكرة إعارة رينارد خلال كأس أمم أفريقيا لتعارضه مع عمله كمدير فني لمنتخب فرنسا للسيدات الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس.
وهنا كتب الفصل الثاني في قصة الصدفة بإسناد المهمة إلى المدرب المساعد إيمرس فايي، نجم خط وسط الأفيال السابق البالغ من العمر 40 عاما.
وجد فايي نفسه في مقعد الرجل الأول ويتحمل مسؤولية تحقيق حلم أمة كاملة، رغم أن سيرته الذاتية التدريبية لم تتجاوز سوى أن يكون عمله مدربا لفريق الشباب بنادي نيس الفرنسي، ثم مديرا فنيا لرديف كليرمون فوت الفرنسي ومدربا لمنتخب ساحل العاج الأولمبي.
ولكن فايي تجاوز أول اختبار بنجاح بإقصاء السنغال حامل اللقب من دور الـ16، ثم أسقط مالي والكونغو الديمقراطية ونيجيريا تباعا حتى وصل إلى منصة التتويج.
وترك المدرب العاجي الشاب بصمة فنية أيضا، حيث وضع يده على مواطن الخلل واستعان تدريجيا بأصحاب الخبرات بإعادتهم مجددا للتشكيل الأساسي مثل ماكس جراديل قائد الفريق وجان ميشيل سيري لاعب الوسط، وسيرج أورييه الظهير الأيمن مع منح ثقة أكبر للجناح الشاب سيمون أدينجرا الفائز بجائزة رجل المباراة النهائية، وأيضا سباستيان هالر الذي صنع معجزة أخرى.
ففي كأس أمم أفريقيا، كتب هالر فصلا جديدا في معجزات كرة القدم بعدما قهر مرض السرطان اللعين الذي كاد أن ينهي رحلته مع كرة القدم لابتعاده عن الملاعب ما يزيد عن 9 أشهر، ما أفسد فرحته بالانتقال من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.
بدأ هالر المونديال الأفريقي على مقاعد البدلاء وهو يسابق الزمن للتعافي من إصابة في الكاحل أبعدته عن الدور الأول بالكامل، ثم بدأ المشاركة تدريجيا في الأدوار الإقصائية بالنزول بديلا في مباراتي السنغال ومالي.
وفي لحظات الحسم استعاد سباستيان هالر مكانه في التشكيلة الأساسية للأفيال ليسجل هدف الفوز على الكونغو الديمقراطية، ثم هدف التتويج أمام نيجيريا ليكتب نجم بوروسيا دورتموند معجزة أخرى بعدما كان يواجه المرض في الفترة نفسها من العام الماضي. -(وكالات)

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