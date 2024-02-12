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الوطني لحقوق الإنسان يستكمل عقد جلساته النقاشية حول قانون الجرائم الالكترونيّة

2/12/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار نهجه التشاركيّ، واستكمالاً للجلسات النقاشية المخصصة حول قانون الجرائم الالكترونيّة، عقد المركز جلسة نقاشية حول دراسة الأثر التشريعيّ لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 في محافظة إربد يوم الإثنين 12-2-2024، بحضور عدد من الأكاديميين والصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدنيّ.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة إلى أنّ المركز ينطلق في دراسته للأثر التشريعيّ لقانون الجرائم الإلكترونية من المعايير الدستورية الواردة في المواد (٧، ١٥، ١٢٨)، بالإضافة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الشمايلة إلى أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك للمركز بالنهوض بولايته القانونيّة في دراسة الأثر التشريعيّ لهذا القانون، والتي تعتبر من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.
وتناولت مفوّضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني السياق التاريخيّ لقانون الجرائم الالكترونيّة، والأحكام القانونية لهذا القانون، بما فيها الأحكام المستحدثة، كما بيّنت الآليات العمليّة لدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية، التي أعلن عنها بالتزامن مع دخول القانون حيّز النّفاذ في أيلول من العام الماضي.
وسلّط مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسيّة الدكتور سيف الجنيدي الضوء على منهج عمل المركز على قانون الجرائم الالكترونية، بما فيها إعداد مطالعة قانونية من منظور حقوقي في مرحلة دراسة مشروع القانون، والدفع بها لمجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الشكاوى الواردة حول تطبيق القانون.
ودار نقاشٌ حواريٌ حول أبرز الملاحظات على القانون، وأثره الاقتصادي والاجتماعيّ.
يُشار إلى أن المركز قد أطلق في وقتٍ سابق خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستشارات المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية على مدار ٢٤ ساعة، وهو الرقم (0791114641).

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