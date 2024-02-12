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الأقمار الصناعية تسجل نزيف الأرض

2/12/2024 2:25:50 PM
(MENAFN- Al Watan) ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا للمرة الثالثة خلال أشهر، قاذفا الحمم البركانية على بُعد 2.8 ميل غربا من الشق الضخم في سطح الأرض.
وأظهرت تسجيلات مصورة حمما بركانية ذات اللون البرتقالي والأحمر مصحوبة بسحابة من الدخان، وتدفقت الحمم البركانية كالدماء من تشقق هائل في سطح الأرض خلال الثوران البركاني الأخير في شبه جزيرة ريكجانيس بأيسلندا.
وقال ألبرتو كاراتشيولو، الباحث في معهد علوم الأرض بجامعة أيسلندا: ((انتهى الثوران تقريبا، مع عدم وجود نشاط مرئي على فوهة البركان)).
وأضاف أنه على عكس الثوران البركاني السابق في 14 يناير، الذي فتح شقوقًا على طول الطرف الجنوبي من سد الصهارة، ودفع تدفقات الحمم البركانية إلى غريندافيك، حدث ثوران في الجزء الشمالي من السد بالقرب من سفارتسنغي، على بُعد 2.5 ميل (4 كم) شمال غريندافيك.
وأشار كاراتشيولو إلى أنه مع انحسار الثوران الآن، يبدو أن غريندافيك ستكون آمنة هذه المرة، على الرغم من أن الأرض غير المستقرة تحت البلدة قد تؤدي إلى حالات ((انهيار التصدعات)). وقد اتبع الثوران الأخير نمطًا مشابهًا للثورانين السابقين.

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