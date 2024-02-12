اتفاق لتوريد أنظمة صب الخرسانة إلى ثاني أطول برج في العالم بدبي

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دوكا» النمساوية المتخصصة بحلول قوالب صب الخرسانة، بهدف إنتاج وتوريد أنظمة صب الخرسانة لمشروع ثاني أطول برج في العالم من عزيزي، والذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) ويقع على قطعة أرض رئيسة على شارع الشيخ زايد، بدبي، وكذلك مشروع «عزيزي ريڤ».

وجرى توقيع المذكرة في معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري بالطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد؛ بحضور كل من فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وأفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير، وروبرت هاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا»، ورالف بورجر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا» الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب العديد من المسؤولين من الجانبين.

وصرح فرهاد عزيزي أن مذكرة التفاهم مع «دوكا» تؤكد التزامهم الراسخ تجاه التعاون مع الشركاء الأكثر تميزاً. وقال: «يعزز هذا التوافق سعينا لتوفير مشاريع ومنتجات عالمية مستدامة ومبتكرة وعالية الجودة، تساهم في إثراء حياة الأجيال القادمة. ويعتبر التعاون مع «دوكا» بمثابة خطوة استراتيجية لضمان جودة البناء لهذه المشاريع الفريدة».

وأعرب روبرت هاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا»، عن سعادته بالشراكة مع «عزيزي» أحد أبرز المطورين العقاريين، وتحديداً في المشروع الاستثنائي ثاني أطول برج في العالم. وقال: «نتطلع لهذه الفرصة الكبيرة التي حظيت بها دوكا لإبراز خبرتها الواسعة في قطاع المباني الشاهقة، فالتعامل مع تحديات هذا المشروع، والتي تشمل التخطيط والهندسة والكفاءة التشغيلية؛ يتطلب وجود خبراء متمرسين في مجال قوالب صب الخرسانة لتقديم الحلول المناسبة».

ومنذ تأسيسها في عام 1958، تعتبر «دوكا» النمساوية واحدة من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد أنظمة صب الخرسانة عالية الجودة والحلول الفنية المتعلقة بها، والتي تلبي احتياجات مشاريع الإنشاءات في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء برج عزيزي الذي سيكون ثاني أطول برج في العالم عند اكتماله؛ في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندقاً 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق أخرى متنوعة.

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