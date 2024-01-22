مسلسلات الـ 15 حلقة تتسيد مشهد دراما رمضان في مصر

حققت مسلسلات الـ 15 حلقة أو المسلسلات ذات الحلقات القصيرة نجاحات كبيرة، وكانت هي السائدة في السنوات الماضية، وبعد فترة من الاختفاء بدأ صناع الدراما يراهنون عليها مرة أخرى، خلال الفترة الأخيرة؛ لجذب الجمهور.

وتزدحم الخريطة الدرامية لموسم رمضان المقبل بالمسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن بين النجوم، الذين اختاروا الرهان عليها الفنان الكبير يحيى الفخراني، حيث ينافس بمسلسل ((عتبات البهجة)) المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وكذلك مسلسل ((نعمة الأفوكاتو)) للنجمة ميّ عمر وغيرها.

وقال الناقد أحمد سعد الدين لـ((البيان)): ((إن بداية الدراما في فترة السبعينيات والثمانينيات كان من الطبيعي أن يكون لدينا ثلاثة أنواع من شكل المسلسلات، إما سباعية تضم سبع حلقات، وإما دورة برامجية، وهي تتكون من 13 حتى 15 حلقة أو الثلاثين حلقة، وكانوا يلجؤون لها في الأعمال الاجتماعية أو التاريخية أو الدينية، وهذا كان يحدث في الموسم الرمضاني عادة)).

وأكد أحمد سعد الدين أن من أبرز العيوب والمشكلات التي تواجه الأعمال ذات الثلاثين حلقة هي المط في الأحداث وتكرار الحلقات، ما أدى إلى شعور الجمهور بالملل.

واختتم أن المسلسلات ذات الـ 15 حلقة عادت مرة أخرى، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل المنصات الإلكترونية، والتي جذبت الجمهور لهذه النوعية من الحلقات القصيرة.

الناقدة الفنية فايزة الهنداوي كشفت هي الأخرى عن رأيها في عودة الأعمال ذات الحلقات القصيرة، وقالت لـ((البيان)) إنها ليست بظاهرة جديدة، وبدأ انتشارها بشكل واسع منذ العام المنصرم.

وأكدت أنها ظاهرة فرضت نفسها؛ خاصة بعدما شعر الجمهور بملل من الحلقات الطويلة، لأنها تتعرض للمط والتطويل دون داع، ولكن هذا لا يعني اختفاء للمسلسلات الثلاثين حلقة، ولكن الفكرة في عدم المط في السيناريو، وهذا هو سر هروب الجمهور منها إلى الحلقات القصيرة.