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وفاة الممثل السوري غسان مكانسي

1/14/2024 6:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غيب الموت الفنان السوري غسان مكانسي، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، مما سبب هذا الخبر الحزن بين الأوساط الفنية والجمهور

وقالت نقابة الفنانين السورية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير غسان مكانسي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الجدير بالذكر ان غسان مكانسي هو ممثل ومنتج ومخرج إذاعي ومسرحي، من مواليد مدينة حلب، وتشمل أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وهو مدير فرقة مسرح الساعة، ومدير مسرح نقابة الفنانين وأمين سر النقابة الأسبق، شغل منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976.

لبنان 24

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