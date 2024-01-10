كيف يستخدم العلق في العلاج الطبي؟



وتطلق العلقات الممتصة للدم (العلق الطبي) مواد كيميائية مخدرة ومضادات تخثر حتى لا يشعر المضيف باللدغة، ويستعمل العلق الطبي منذ القرون الوسطى بغرض التداوي من بعض الأمراض.



الوصف المورفولوجي للعلق الطبي

العلق الطبي من الحيوانات ذات الجسم الأملس، لا يحمل الجسم أشواكا، يصل طول النوع البالغ منها إلى 20 أو30سم، ويتركب الجسم من 34 حلقة متداخلة مع بعضها البعض ومجزأة، ويمكن أن تطول وتتقلص، ويختلف لونها، فهناك بعض الأنواع ذات لون بني مخضر وأخرى ذات لون أسود رمادي، وتكون أكثر قتامة من منطقة الظهر، كما يوجد خط أحمر دقيق على منطقة الظهر.



وتحتوي العلقة على ممصين أحدهما في مقدمة الجسم والآخر في المؤخرة ويكون أصغر حجمًا، وتقوم بتثبيث نفسها على جسم العائل والضغط عليه من خلال الممص الخلفي، وتستخدم الممص الأمامي للتغذية، حيث، إنه يحتوي على ثلاثة فكوك قرنية مسننة تشبه المناشير والتي تتقابل مع بعضها البعض مكونة مثلثا صغيرا.



وتحمل مقدمة الجسم تركيب صغير يسمى (رؤيس)، وهو يضم الممص الأمامي وعين مركبة تحمل عددًا من العيون البسيطة، ومع ذلك، فإن قوة إبصار العلق الطبي ضعيفة، ولكنه يميز بين الضوء والظلام، متجنبًا الضوء ومبتعدًا عنه، ويعتمد على حاسة اللمس والاهتزازات داخل الماء ليشعر بالإنسان أو أي حيوان برمائي بمجرد نزوله إلى الماء، وتساعده على ذلك الخلايا الحسية المنتشرة على سطح الجسم.



آلية الحركة عند العلق الطبي

أثناء تواجدها في قاع البحيرات أو الأنهار، فإنها تزحف على الصخور أو على أرض البركة، حيث تثبت جسمها بواسطة الممص الأمامي، ثم بمساعدة انقباض الألياف العضلية وانبساطها تتحرك زاحفة على الأرض، وكذلك أثناء السباحة في الماء فإنها تتحرك بواسطة الانقباضات والانبساطات العضلية.



طبيعة تغذية العلق الطبي

يصنف العلق الطبي على أنه من الحيوانات دموية التغذية (Hematophagy)، فبمجرد نزول الإنسان/ الحيوان البرمائي إلى الماء تشعر به العلقة وتقترب من أي جزء في الجسم، وتبدأ بتثبيت الممص الأمامي، ثم إدخال الفكوك الثلاثة المسننة، حيث تحدث الخدوش داخل الجسم، وتقوم بعد ذلك بإفراز اللعاب الذي يحتوي على ثلاثة مركبات كيميائية وهي:



1. مادة Vasodilator

هذه المادة تعمل على توسيع الأوعية الدموية ليسهل تدفق الدم.



2. مادة Hirudin

وهي مادة العلقين المانعة للتجلط وكذلك لها صفات مخدرة للجلد.



3. إنزيم Hyaluronidase

وهو إنزيم يعمل على زيادة نفاذية الجلد.



وبمجرد إفراز هذه المركبات الثلاثة ينطلق تيار من الدم عبر الخدش، وتبدأ العلقة في امتصاصه وشفطه عن طريق جدران البلعوم العضلية، ومنها على تركيب الحوصلة، حيث تخزينه وهضمه، ومنها إلى المعدة ثم الأمعاء ثم المستقيم.



تستطيع العلقة الامتناع عن التغذية مدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك لأن العلقة تمتص كمية كبيرة من الدم تفوق وزنها 5 مرات، وتقوم بتخزينها في الحوصلة، حيث يتم هضم هذه الكمية ببطء شديد للاستفادة منها خلال فترة الصيام، وذلك لعدم توافر وجبة دم يومية وبصفة دورية.



توجد بداخل الحوصلة نوع من البكتيريا، والتي تقوم ب بوظائف عدة، مهمة للعلقة هي:



– هضم البروتينات المعقدة الموجودة داخل الدم وتحويلها إلى مركبات بسيطة يسهل امتصاصها والاستفادة منها.



– تزويد العلقة بفيتامين B12 الذي تفتقر إليه وجبة الدم.



– منع دخول الأنواع الأخرى من البكتيريا الضارة إلى داخل جسم العلقة.



- الحفاظ على الدم داخل الحوصلة لمدة تصل إلى ستة أشهر من دون أن يتلف، وذلك عن طريق إفرازها لبعض الإنزيمات التي تمنع تلف الدم وتحافظ على كفاءته.



أساليب الدفاع عن النفس

عند وجود مفترس في الماء، تقوم العلقة بتكوير الجسم وتسقط في القاع، وتظهر لأعدائها كالميت، والبعض الآخر يختبئ بين الصخور، بحيث لا يستطيع المفترس الوصول إليها، وبعضها الآخر يدفن نفسه في طين البحيرة بعيدًا عن الأنظار.



الاستخدامات الطبية للعلق الطبي

– استخراج مادة العلقين Hirudin من لعاب العلقة وتستخدم أدوية مانعة للتجلط.

– استخراج مادة Vasodilator من لعاب العلقة وتستخدم في إنتاج أدوية توسيع الأوعية الدموية.



– صنفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العلق علاجا في العام 2004، وذلك لوجود مادة الهيرودين في لعابه، ولكن يتم إفرازه بكميات قليلة جدًا، لذا تم تصنيعه باستخدام تقنيات لإعادة التركيب الجيني تشبه الاستنساخ الجزئي (تقنيات المؤتلف)، فقد تم تطوير أجهزة تسمى العلق الميكانيكي، حيث تقوم بتوزيع الهيبارين، وتؤدي وظائف العلق الطبي نفسها، ولكنها ما تزال غير متاحة تجاريًا.

– يستخدم العلق الطبي حاليًا في بعض البلدان للتداوي من بعض الأمراض المزمنة مثل، إلتهاب المفاصل بديلا للحجامة.



الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة