جامعة دبي شريكاً أكاديميا لـ تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن

أعلنت جامعة دبي عن مشاركتها كشريك أكاديمي في النسخة الأولى من تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمالGIE ، ويعد التحدي منصة رقمية متكاملة تضم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة من شأنها توفير معالجة موضوعية لكافة التحديات التي تواجه ضيوف المملكة العربية السعودية من الحجاج والمعتمرين.

يركز التحدي على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء ، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتكنولوجيا المالية، والزراعة الذكية، والتنقل الذكي، وذلك بهدف التركيز على تحقيق مفاهيم الاستدامة، وتقديم حلول جديدة وتطبيقات مبتكرة لتطوير وتحسين خدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الجديدة في تعزيز أهداف قطاع الحج والعمرة، والمساهمة البناءة في تأسيس شركات ناشئة من شأنها القيام بدور فعال في تحسين خدمات الحج والعمرة والقيام بدور تنموي اقتصادي وطني.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على دور تحدي الحج والعمرة باعتباره حدثا تقنيا مهما يجمع الباحثين من حول العالم لتعزيز التحول الرقمي والابتكار وتسخير كل ذلك في خدمة زوار بيت الله الحرام، وتعظيم الشعائر باستخدام تكنولوجيا تسهم في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، مشيرا إلى أن التركيز على إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن هو هدف من الأهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال والتي يركز عليها هذا المؤتمر، وبصفة خاصة التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك شين والاستفادة منها في مجال التحول الرقمي، وعلى ضرورة تطوير طرق للاستفادة من "الميتافيرس" في هذه المجالات، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تخزين واسترجاع البيانات الضخمة، وأهمية تحليل ومعالجة هذه البيانات في اتخاذ القرارات واستشراف المستقبل مما يمكننا من تحسين الأداء وتيسيره والتصرف في حالات الطوارئ.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبود المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE إن مشاركتنا في تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن كإستشاري في مجال الابتكار وريادة الأعمال، يأتي متوافقاً مع الإتجاهات الحكومية في دول الخليج العربي بوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، والتي تسعى إلى تسخير الأدوات الرقمية الحديثة كافة لتوفير تجربة مختلفة في مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ دعائم المدن الذكية

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