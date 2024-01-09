أطباء يختبرون علاجاً إشعاعياً جديداً لمرضى السرطان

يجري أطباء في مدينة دريسدن الألمانية أبحاثا على أسلوب جديد للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان. وجرى أمس الثلاثاء تجربة نموذج أولي لجهاز جديد يجمع بين التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي لسائر الجسم وفي الزمن الحقيقي ونظام العلاج بالبروتونات، والذي يحدث عندما يتم إطلاق حزمة من البروتونات على الأنسجة المريضة.

وبحسب المعهد الألماني لطب الأورام الإشعاعي "أونكوراي"، فإن هذا هو الجهاز الأول من نوعه في العالم.

يشار إلى أنه عادة ما تجري مراقبة مرضى السرطان بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العلاج الإشعاعي. وتسمح الصور الناتجة بتمييز الورم عن الأنسجة السليمة بشكل أفضل مقارنة بالإجراءات الأخرى.

ويجعل هذا من الممكن تحديد الحجم المراد تعريضه للإشعاع بشكل أكثر دقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على التغيرات في الشكل والحجم التي قد تحدث بين جلستي العلاج الإشعاعي.

ويتيح النموذج الأولي الآن التحقق من مدى إمكانية تحسين دقة العلاج بالبروتونات عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي. وتم تركيب الجهاز في المركز الطبي بجامعة دريسدن.





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