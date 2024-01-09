Wednesday, 10 January 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطباء يختبرون علاجاً إشعاعياً جديداً لمرضى السرطان

1/9/2024 7:27:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يجري أطباء في مدينة دريسدن الألمانية أبحاثا على أسلوب جديد للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان. وجرى أمس الثلاثاء تجربة نموذج أولي لجهاز جديد يجمع بين التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي لسائر الجسم وفي الزمن الحقيقي ونظام العلاج بالبروتونات، والذي يحدث عندما يتم إطلاق حزمة من البروتونات على الأنسجة المريضة.

وبحسب المعهد الألماني لطب الأورام الإشعاعي "أونكوراي"، فإن هذا هو الجهاز الأول من نوعه في العالم.

يشار إلى أنه عادة ما تجري مراقبة مرضى السرطان بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العلاج الإشعاعي. وتسمح الصور الناتجة بتمييز الورم عن الأنسجة السليمة بشكل أفضل مقارنة بالإجراءات الأخرى.

ويجعل هذا من الممكن تحديد الحجم المراد تعريضه للإشعاع بشكل أكثر دقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على التغيرات في الشكل والحجم التي قد تحدث بين جلستي العلاج الإشعاعي.

ويتيح النموذج الأولي الآن التحقق من مدى إمكانية تحسين دقة العلاج بالبروتونات عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي. وتم تركيب الجهاز في المركز الطبي بجامعة دريسدن.


تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN09012024000110011019ID1107702334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث