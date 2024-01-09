الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: 8 آلاف طفل استُشهدوا في غزة و121 في الضفة العام الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن ما لا يقل عن 8 آلاف طفل استُشهدوا في قطاع غزة، و121 في الضفة الغربية بما فيها القدس العام الماضي.

ووصفت الحركة العالمية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، العام الماضي بعام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن معدل قتل الأطفال على يد الاحتلال العام الماضي غير مسبوق، ما يدل على أنهم أهداف رئيسة للاحتلال، كما أنه من المتوقع ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بشكل كبير خاصة في قطاع غزة، في ظل وجود الآلاف من المفقودين، فضلا عن منع دخول الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية، وقطع الكهرباء، والاستمرار في شن هجمات عشوائية ومباشرة ضد المباني السكنية والبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمخابز ومحطات المياه والأراضي الزراعية.

ولفتت الحركة العالمية، إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة قد انهار بالكامل، إذ تحاصر قوات الاحتلال المستشفيات الكبرى، وتجبر الأطباء والمرضى على الإخلاء تحت تهديد السلاح، وتهاجم البنية التحتية للرعاية الصحية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23084 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى نزوح نحو 85% من المواطنين، حيث يقيم أغلبهم في 156 منشأة تابعة للأونروا، معظمها من المدارس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالات قياسية من الإسهال ناجمة عن نقص مياه الشرب النظيفة، وحذرت من احتمال انتشار وباء الكوليرا بسرعة، وهناك أيضا تقارير حديثة عن احتمال تفشي التهاب الكبد A، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتابعت الحركة العالمية: قتل جنود الاحتلال والمستعمرون 121 طفلا في الضفة العام الماضي، منهم 81 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتور الماضي، إذ قُتل 102 طفل بالذخيرة الحية، فيما قُتل 19 طفلا بهجمات جوية في شمال الضفة، 14 منهم في هجمات بطائرات دون طيار (مُسيرات)، وأربعة بصواريخ أطلقتها مروحية هجومية من طراز "أباتشي"، وطفل واحد في غارة جوية لطائرة حربية إسرائيلية.

ازدياد اعتداءات المستعمرين:

وبتشجيع من الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليين، هاجم المستعمرون المواطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأشارت الحركة العالمية إلى أنه في إحدى الحالات استُشهد الطفل عبادة أبو سرور (17 عاما) في قرية قصرة جنوب نابلس، ولم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الرصاصة القاتلة قد أطلقها مستعمر أو جندي إسرائيلي.

فقد أصيب الطفل برصاصة في ظهره حوالي الساعة الثالثة عصرا، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن اقتحم ما لا يقل عن سبعة مستعمرين مسلحين من مستعمرة "إيش كوديش"، برفقة جنود الاحتلال، القرية وهاجموا منازل المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي، فأصابت رصاصة الطفل أبو سرور في ظهره وخرجت من صدره، فنُقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، حيث أُعلن استشهاده.

ولفتت إلى أن هجمات المستعمرين تترافق مع إطلاق النار والاعتداء بالضرب والرشق بالحجارة، وتؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع شهداء وإصابات في صفوف المواطنين.

وأكدت أن 91% من التحقيقات التي فتحتها سلطات الاحتلال في اعتداءات المستعمرين بحق المواطنين، تم إغلاقها دون تقديم لوائح اتهام.

منع وصول المسعفين ومركبات الإسعاف:

ويمنع الاحتلال بشكل روتيني المسعفين ومركبات الإسعاف من تقديم المساعدة إلى الجرحى الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال.

ووثّقت الحركة العالمية العام الماضي 38 حالة منعت فيها قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والمسعفين من الوصول إلى المصابين، واحدة منها كانت حالة الطفل محمود خالد محمود أبو الهيجا (17 عاما) الذي أصيب برصاصة في البطن أثناء وقوفه أمام نافذة داخل منزل عائلته في حي الزهراء، جنوب مخيم جنين.

فقد أطلق قناص إسرائيلي كان يتمركز في مبنى على الجانب الآخر من الشارع من مسافة تقدر بـ300 متر النار صوب الطفل أبو الهيجا عند منتصف الليل، ثم اقتحمت قوات الاحتلال شقة عائلته وفتشتها، واستولت على الهاتف الخليوي للطفل وبطاقته الشخصية، بينما اتصل والده بمركبة إسعاف.

وعندما وصلت مركبة الإسعاف إلى خارج المبنى، فتش جنود الاحتلال المسعفين، ومنعوهم من الوصول إلى الطفل أبو الهيجا لنحو 40 دقيقة، وفي نهاية المطاف، نقلت مركبة الإسعاف الطفل إلى مستشفى الرازي، حيث أُعلن استشهاده في حوالي الساعة الواحدة فجرا.

اعتقال الأطفال وتعذيبهم ومحاكمتهم بشكل تعسفي:

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2023 اعتقال الأطفال وتعذيبهم ومحاكمتهم في المعتقلات العسكرية بشكل تعسفي.

وتقدر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن الاحتلال اعتقل شهريا خلال العام الماضي ما معدله 165 طفلا.

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي سنويا ما بين 500 إلى 700 طفل، وتحاكمهم في محاكم عسكرية.

وعادة ما يصل الأطفال إلى التحقيق مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين وخائفين ومحرومين من النوم، ويتعروضون للإساءة اللفظية والتهديدات والعنف الجسدي والنفسي، الذي يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب.

وأكدت الحركة العالمية أنه من خلال شهادات 75 طفلا اعتقلهم الاحتلال من الضفة، بما فيها القدس، العام الماضي، تبيّن أن 61% منهم تعرضوا للعنف الجسدي بعد الاعتقال، و96% كانوا مقيدي الأيدي، و88% كانوا معصوبي الأعين، و47% تم اعتقالهم من منازلهم في منتصف الليل، فيما واجه 69% الإساءة اللفظية أو الإذلال أو الترهيب، و65% خضعوا لتفتيش عارٍ مرة واحدة على الأقل، و72% تم حرمانهم من الغذاء والماء الكافيين، و65% لم يتم إعلامهم بحقوقهم بشكل صحيح، و97% تم استجوابهم دون حضور أحد أفراد الأسرة، و95% لم يتم إبلاغهم بسبب اعتقالهم، و43% عُرض عليهم أو وقعوا على وثائق باللغة العبرية، فيما تم عزل 24% منهم في الحبس الانفرادي لمدة يومين أو أكثر.

وبلغ متوسط الوقت الذي تم فيه عزل الطفل المعتقل في الحبس الانفرادي خلال العام الماضي 26 يوما، وفقا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فيما بلغت أطول فترة حبس انفرادي خلال العام ذاته 40 يوما.

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 45 طفلا إداريا خلال عام 2023.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتقل الاحتلال أكثر من 200 طفل، فيما أفرج عن 130 طفلا كجزء من اتفاق الهدنة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، منهم 17 طفلا كانوا رهن الاعتقال الإداري.