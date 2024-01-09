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القبض على مطلوبين وتجار مخدرات أحدهم مصنف بالخطر

1/9/2024 4:34:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات الاستخبارية حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في البادية الوسطى وتحديد أماكنهم ونشاطاتهم الجرمية، نفّذوا حملة أمنيّة مشتركة ومتزامنة على تلك المواقع.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة والمداهمات التي نُفذت على مواقع وجود أولئك الأشخاص أفضت لإلقاء القبض على خمسة أشخاص؛ أبرزهم شخص مصنف بالخطر وضُبط بحوزته 27 ألف حبة مخدرة و90 كف حشيش، فيما أُلقي القبض كذلك خلال الحملة على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 كفوف من مادة الحشيش وسلاحان ناريّان.

وتابع أن كوادر مكافحة المخدرات تعاملت كذلك مع عدد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أُلقي القبض في محافظة العاصمة على تاجر للمخدرات بعد مداهمته وضبط بحوزته 39 ألف حبة مخدرة، فيما ضبطت 33 ألف حبة مخدرة في قضية أخرى في محافظة معان بحوزة أحد تجّار المخدرات.

وأردف أنه في محافظة المفرق، جرى التعامل مع قضيتين لمروجين أُلقي القبض في الأولى منهما على مروج بحوزته 13 كف حشيش فيما ضبط بحوزة الآخر في القضية الثانية 8 كفوف حشيش، فيما أحبطت في إحدى مناطق الشونة الجنوبية محاولة أحد مكرري قضايا المخدرات زراعة كميات من أشتال الماريجوانا وأُلقي القبض عليه وضُبطت الأشتال المزروعة.

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