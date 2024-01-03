سعادة محمد أحمد أمين العوضي: الموازنة تعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2024 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الذي تتمتع به إمارة الشارقة والاستقرار المالي والمناخ الاستثماري الجاذب، كوجهة لريادة الأعمال على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتؤكد عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وتحسين مستوى التنافسية، بما يرسخ الثقة بأن إمارة الشارقة تسير بخطى مدروسة إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، تمضي فيها نحو المستقبل والتنمية المستدامة.
وأشار سعادة العوضي إلى أن الموازنة الجديدة التي جاءت بإجمالي نفقات بلغت نحو 40,832 مليار درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، تشكل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو، وترسيخ سياسات الاستقرار المالي وتعزيز مستوى التنافسية وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة خطط التطوير والتحديث، وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز البيئة الاستثمارية، ولذلك فإن غرفة الشارقة ستمضي بمزيد من الثقة لتحقيق رسالتها في دعم قطاعات الأعمال من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة.
MENAFN03012024006976014991ID1107680065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.