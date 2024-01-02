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زى النهارده..جمال حمزة يقود الزمالك للفوز على لاتسيو الايطالى ودياً

1/2/2024 11:29:33 PM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم 3 يناير 2003، فاز الزمالك على لاتسيو الإيطالى بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولى، فى مباراة ودية فى إطار احتفال الفارس الأبيض بتتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربى بهدف تامر عبد الحميد فى نسخة 2002، وأحرز طارق السيد هدف الزمالك الأول فى الشوط الأول وسجل جمال حمزة الهدف الثانى فى الشوط الثانى، وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة استطاع سولارين إحراز هدف لاتسيو الوحيد فى اللقاء.



فريق لاتسيو الإيطالى هو ثالث الدورى الإيطالى هذا الموسم، بفارق نقطة واحدة فقط عن الأول والثانى، وهو الفائز بالدورى الإيطالى مرتين وبكاس إيطاليا 3 مرات، جاء إلى القاهرة لملاقاة فريق الزمالك الذى تمكن من الفوز عليه فى أمسية رائعة عاشتها الجماهير العاشقة للرداء الأبيض.



وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.












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