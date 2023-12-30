زواج أبو دية - جريدة الوطن السعودية

زواج أبو دية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/30/2023 11:13:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) احتفلت أسرة أبو دية بالمجاردة بالشاب، زهير إبراهيم أبو دية، بمناسبة زواجه من كريمة إبراهيم عبدالله عاطف، وسط حضور الأهل والأصدقاء.
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