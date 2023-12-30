اصابة 2 من جنود الاحتلال بعملية دهس عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل
التاريخ
12/30/2023 8:10:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-ادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جنديين في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية تابعة للاحتلال قرب مخيم الفوار في الخليل.
وادعت المصادر العبرية تحيزها للمنفذ.
يتبع..
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