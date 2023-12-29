«كمبينسكي» تدير فندقي «العنوان بوليفارد» و«العنوان دبي مول»

دخلت «شركة أبوظبي الوطنية للفنادق» في شراكة مع مجموعة «كمبينسكي»، لتغيير العلامة التجارية لفنادق اشترتها من «إعمار» في دبي.

وبموجب الشراكة، التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2024، ستقوم شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتشغيل الفندق المعروف سابقاً باسم العنوان بوليفارد والفندق المعروف سابقاً باسم العنوان دبي مول، تحت علامة «كمبينسكي» العالمية.

وسوف يشهد الفندقان: كمبينسكي ذا بوليفارد دبي (المعروف سابقاً باسم العنوان بوليفارد)، و كمبينسكي سنترال أفينيو دبي (المعروف سابقاً باسم العنوان دبي مول)، تغييراً ملحوظا في أعمالها نتيجة لهذا التحول.

وقال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق: «يسعدنا أن نرى علم كمبينسكي يرفرف فوق اثنين من أرقى فنادقنا في دبي. وتعد العلامة التجارية كمبينسكي رمزاً للتميز الذي يجسد أفضل مستويات الضيافة الأوروبية. إن السجل الحافل للشركة وخبرتها في أسواق المنطقة، يجعلها شريكاً مثالياً لدخول هذين الفندقين إلى حقبة جديدة من التميز».



وقال رينيه نيجوف، رئيس مجلس إدارة كمبينسكي إس.إيه: «يمثل هذا الانجاز الهام خطوة متقدمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة كمبينسكي وتعزز دورنا كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. باعتبارها واحدة من اوائل شركات الفندقة الفاخرة التي دخلت سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، تتمتع كمبينسكي بسمعة متميزة في مستوى الجودة والخدمة. وبعد تحقيق عام قياسي في مستوى الأداء، سنواصل تنمية محفظتنا في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2024 وما بعده».



وأضاف: «سيجسد هذان الفندقان الشهيران لضيوفهما إحساساً يجمع بين الفخامة العربية والأناقة الأوروبية. تتمتع كمبينسكي بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط لفترة تزيد على 26 عاماً، ولا تزال هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق الحيوية والمهمة بالنسبة لنا. مع هذا التعاون الجديد في المنطقة سنضيف عملاء جدد لمجموعتنا المميزة و نسعى لافتتاح مشاريع أخرى في المنطقة، والتي تؤكد سمعتنا كشريك موثوق به في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وكجزء من عملية تغيير العلامة التجارية، سيخضع كل فندق لإجراء تحسينات مخطط لها بعناية لتقديم تجارب مصممه خصيصاً وعالمية المستوى. يضمن هذا النهج استمرار الضيوف في الاستمتاع بإقامة سلسه وراقية مع تعزيز الالتزام بتقديم تجارب ضيافة مميزة مع الحفاظ على أعلى معايير الفخامة. تمهد هذه الشراكة الهامة لحقبة جديدة من الفخامة والتميز في قطاع الضيافة بدبي.



