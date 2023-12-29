14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2342 مبايعة بقيمة 9.77 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.38 مليار درهم و2126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.38 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4.



وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 52.39 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 916.04 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 117.95 مليون درهم.



أهم المبايعات

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 131.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.



كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 342.31 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 196 مبايعة بقيمة 881.92 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 183 مبايعة بقيمة 417.21 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.17 مليار درهم منها 86 رهونات أراضي بقيمة 1.57 مليار درهم و432 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.61 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 603.37 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 377.78 مليون درهم.



وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 203 هبة بقيمة 1.92 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 511.4 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 405.85 مليون درهم.



تصرفات اليوم



وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم 595 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 133 مبايعة بقيمة 505.76 مليون درهم، منها 4 مبايعة للأراضي بقيمة 238.43 مليون درهم و129 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 267.33 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 165.62 مليون درهم في منطقة الجدّاف تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.63 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.



وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 56.63 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 16.18 مليون درهم وثالثة في الجدّاف بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 165.62 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29.36 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11.07 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.



كما تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 51.44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.84 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87.98 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 84.4 مليون درهم و3 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 82.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3.36 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 1 هبة بقيمة 1.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.76 مليون درهم.