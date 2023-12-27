جود بيلينجهام.. الأغلى في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام ((20 عاماً)) لاعب فريق ريال مدريد تحقيق أرقامه القياسية خلال موسمه الأول مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الليجا والقيمة السوقية للاعبي ريال مدريد والدوري الإسباني والعالم، فقد ارتفعت قيمته السوقية من 150 مليون يورو في أكتوبر الماضي، إلى 180 مليون يورو في ديسمبر الجاري متساوياً مع هالاند لاعب مانشستر سيتي ومبابي لاعب باريس سان جيرمان.
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