جود بيلينجهام.. الأغلى في العالم

يواصل الإنجليزي جود بيلينجهام ((20 عاماً)) لاعب فريق ريال مدريد تحقيق أرقامه القياسية خلال موسمه الأول مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الليجا والقيمة السوقية للاعبي ريال مدريد والدوري الإسباني والعالم، فقد ارتفعت قيمته السوقية من 150 مليون يورو في أكتوبر الماضي، إلى 180 مليون يورو في ديسمبر الجاري متساوياً مع هالاند لاعب مانشستر سيتي ومبابي لاعب باريس سان جيرمان.

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