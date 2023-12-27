وزارة الداخلية تستضيف بطولة تشالنجر العالمية للتنس في فبراير القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تستضيف مملكة البحرين منافسات بطولة وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس في نسختها الثالثة خلال الفترة من 11 ولغاية 17 فبراير القادم، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام على ملاعب التنس في النادي.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول برئاسة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المشرف العام للبطولة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لبحث كافة التحضيرات اللازمة لاستضافة البطولة .

وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة بتوجيهات وزير الداخلية بتنظيم واستضافة مملكة البحرين لجولات بطولة ATP تشالنجر للعام الثالث على التوالي. حيث يتم إجراء كافة الترتيبات والتجهيزات من أجل إنجاح البطولة التي تسهم في تعزيز المكانة الرياضة البحرينية على الصعيد الدولي كونها وجهة جاذبة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة ما تتمتع به وزارة الداخلية من إمكانيات وما تمتلكه من منشآت تستوفي كافة الاشتراطات اللازمة لاستضافة وتنظيم البطولات هذا الحدث الرياضي الدولي.

وخلال الاجتماع أستعرض العميد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة آلية عمل لجان البطولة، إلى جانب الوقوف على جاهزيتها لاستضافة البطولة في نسختها الثالثة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة أشرفت على تجهيز الملاعب وصيانتها بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام، وتم تجهيزها بناءً على مواصفات واشتراطات الاتحاد الدولي للتنس ومطابقة للتصنيف الجديد للبطولة 125، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها النادي للانتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد انطلاق البطولة.

الجدير بالذكر بأنه قد انطلقت عملية تسجيل اللاعبين للجولة العالمية بمشاركة 32 لاعباً للفردي و 16 فريق في فئة الزوجي وسط توقعات بمشاركة مصنفين عالميين أعلى من النسخ الماضية.