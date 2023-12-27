وزارة الداخلية تستضيف بطولة تشالنجر العالمية للتنس في فبراير القادم

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- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تستضيف مملكة البحرين منافسات بطولة وزارة الداخلية ATP تشالنجر للتنس في نسختها الثالثة خلال الفترة من 11 ولغاية 17 فبراير القادم، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام على ملاعب التنس في النادي.
وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها الأول برئاسة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المشرف العام للبطولة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لبحث كافة التحضيرات اللازمة لاستضافة البطولة .
وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة بتوجيهات وزير الداخلية بتنظيم واستضافة مملكة البحرين لجولات بطولة ATP تشالنجر للعام الثالث على التوالي. حيث يتم إجراء كافة الترتيبات والتجهيزات من أجل إنجاح البطولة التي تسهم في تعزيز المكانة الرياضة البحرينية على الصعيد الدولي كونها وجهة جاذبة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية.
وأكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة ما تتمتع به وزارة الداخلية من إمكانيات وما تمتلكه من منشآت تستوفي كافة الاشتراطات اللازمة لاستضافة وتنظيم البطولات هذا الحدث الرياضي الدولي.
وخلال الاجتماع أستعرض العميد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة آلية عمل لجان البطولة، إلى جانب الوقوف على جاهزيتها لاستضافة البطولة في نسختها الثالثة.
وأوضح أن اللجنة المنظمة أشرفت على تجهيز الملاعب وصيانتها بالتعاون مع نادي ضباط الأمن العام، وتم تجهيزها بناءً على مواصفات واشتراطات الاتحاد الدولي للتنس ومطابقة للتصنيف الجديد للبطولة 125، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها النادي للانتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد انطلاق البطولة.
الجدير بالذكر بأنه قد انطلقت عملية تسجيل اللاعبين للجولة العالمية بمشاركة 32 لاعباً للفردي و 16 فريق في فئة الزوجي وسط توقعات بمشاركة مصنفين عالميين أعلى من النسخ الماضية.
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